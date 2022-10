Alexandre de Moraes pede comparecimento às urnas e encoraja denúncias sobre assédio eleitoral

Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez pronunciamento nacional na noite deste sábado (29), véspera do segundo turno das Eleições 2022. O ministro pediu que eleitoras e eleitores compareçam às urnas no domingo (30) e encorajou que casos de assédio eleitoral sejam denunciados.

"Amanhã, o Brasil dará mais um importante e decisivo passo na nossa caminhada de desenvolvimento e progresso e a estabilidade republicana", frisou Moraes.

Assista ao pronunciamento:

Mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar no turno decisivo do pleito eleitoral. O presidente do TSE orientou que os brasileiros "compareçam para votar com absoluta liberdade de escolha".

"Assédio eleitoral é crime, inclusive se praticado pelo empregador em relação ao empregado. Denuncie o assédio eleitoral e vote com tranquilidade, consciência e liberdade", destaca o ministro.

Filas no segundo turno serão menores

De acordo com Moraes, as grandes filas que ocorreram em "algumas seções eleitorais" no primeiro turno não se repetirão, pois a Justiça Eleitoral reforçou os treinamentos e procedimentos.

"Assim, vocês poderão votar rapidamente e retornar para aproveitar o domingo com família e amigos", indicou Moraes.

O ministro ainda reforçou que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o TSE "reforçam a obrigatoriedade do fornecimento integral do transporte publico, principalmente o gratuito", para facilitar a ida de eleitoras e eleitores aos seus locais de votação.