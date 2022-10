Nova Zelândia é o primeiro país a iniciar votação para eleições no Brasil

A votação para o segundo turno das eleições presidenciais brasileiras já começaram na Nova Zelândia, 16h horas antes de começar o processo no Brasil, pois já passam das 8h de domingo pelo horário local.

As quatro zonas eleitorais do país ficam todas na capital Wellington e são as primeiras a abrir no mundo, considerando a eleição brasileira. Ao todo, a Nova Zelândia conta com 2.951 eleitores inscritos e aptos a votar no processo brasileiro.

Vale lembrar que eleitores morando no exterior só podem votar para o cargo de presidente.

O resultado final da apuração, contudo, só será divulgado a após as 17h do horário de Brasília, quando termina a votação no País.

Depois da Nova Zelândia, a Austrália será o próximo país a iniciar a votação, com cinco locais: Sydney, Camberra, Melborne, Perth e Brisbane.

O Japão será o terceiro a abrir as zonas eleitorais no mundo para o pleito brasileiro.

Já os últimos lugares a abrir as zonas de votação são Vancouver (Canadá), e Los Angeles e São Francisco (Estados Unidos), que iniciarão às 12h deste domingo (30).