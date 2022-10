Camilo e Elmano participam de carreata em apoio a Lula em último dia de campanha no Ceará

Apoiadores cearenses do candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, realizaram uma carreata na manhã deste sábado (29), em Fortaleza.

O último ato de campanha na véspera das eleições saiu da Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro Jangurussu, até a Areninha do Pirambu. Eleitores trajados com as cores da sigla usaram bandeiras e faixas em motocicletas e veículos.

Força-tarefa contra a abstenção

O governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse estar "animado e muito confiante" com a vitória do petista neste domingo (30). "Amanhã vamos eleger Lula presidente do Brasil", antecipou, citando um movimento estratégico da sigla para diminuir a abstenção de votos.

"É muito importante, especialmente no Nordeste, que todo mundo vá votar e leve quem não votou para o segundo turno. Fizemos muitas carreatas nos últimos dias. A votação do Lula vai crescer e a nossa expectativa é de que nós vamos garantir a vitória do presidente Lula se Deus quiser", frisou.

Legenda: Carreata reuniu lideranças do PT no estado Foto: Kid Jr

O ex-chefe do Executivo estadual e senador eleito, Camilo Santana (PT), apontou que a meta do Partido dos Trabalhadores é conseguir 75% dos votos válidos no Ceará para Lula. "Estamos pedindo o melhor para o Ceará. Essa união de forças é o Lula, pela relação política, pelo que ele vai ajudar o Elmano. É o Ceará três vezes mais forte".

Além de Elmano e Camilo, estiveram na carreata, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), os deputados Salmito (PDT) e Walter Cavalcante (PV), e o vereador de Fortaleza Léo Couto (PSB).

Resultado do 1º turno

Lula disputa a preferência do eleitorado contra o atual presidente Jair Bolsonaro. No primeiro turno, o petista obteve no Ceará 3.578.355 dos votos válidos (65,91%) ante 1.377.827 votos (25,38%) do adversário.

Na votação geral, que inclui os 26 estados e o Distrito Federal, Lula também saiu na frente somando 48,2% dos votos válidos enquanto Bolsonaro marcou 43,3%. A diferença entre eles foi de 5,1 pontos, o correspondente a pouco mais de 6 milhões de votos.