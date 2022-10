TSE checa sistemas e emite zerésima de totalização de votos neste sábado (29)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou neste sábado (29) algumas etapas de verificação dos sistemas que serão utilizados no segundo turno das eleições, que será realizado neste domingo (30). Entre os processos estava a emissão do relatório que mostra não haver votos pré-computados, a zerésima. As informações são do portal G1.

O relatório mostrou que não foram encontrados nenhum voto para os candidatos que disputarão o segundo turno, comprovando que o sistema está pronto para receber os votos no próximo domingo.

Os procedimentos fazem parte do cronograma de fiscalização dos sistemas eleitorais.

A emissão da zerésima foi realizado durante um evento organizado pelo TSE que contou com a presença de técnicos do tribunal. Além disso, os quatro sistemas também foram analisados. Eles cuidam da transmissão, do recebimento, e da totalização dos dados.

Além dos técnicos do TSE, estavam presentes entidades fiscalizadoras, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Controladoria Geral da União (CGU), Polícia Federal (PF), Forças Armadas, Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) e representantes do PCdoB, Cidadania e PV.