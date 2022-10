Bolsonaro diz que respeitará resultado das eleições 2022: 'quem tiver mais voto leva'

O candidato à reeleição pelo PL Jair Bolsonaro garantiu, na madrugada deste sábado (29), que irá respeitar o resultado nas urnas no segundo turno, ganhando ou perdendo a disputa pela presidência da República.

"Não há a menor dúvida. Quem tiver mais voto leva. É isso que é democracia", afirmou em entrevista à jornalista Renata Lo Prete, no Jornal da Globo, após o debate com o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na última quarta-feira (27), o atual chefe do Executivo já havia dado uma declaração no mesmo tom ao comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negar uma investigação sobre supostos problemas nas inserções de rádio.

"A gente espera que haja serenidade por parte das autoridades de Brasília. Porque eleições se decidem por meio do voto, e aquele que tiver mais votos dentro da urna deve assumir o cargo na data adequada", declarou.

Antes desse discurso, porém, Bolsonaro questionou por diversas vezes a isonomia e confiabilidade do processo eleitoral, sobretudo das urnas eletrônicas. Ele chegou a defender, por exemplo, voto impresso por apontar, sem provas, fraude nas eleições.