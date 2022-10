Fábio Faria diz que citar inserções de rádio foi 'erro gravíssimo' da campanha

Fábio Faria, ministro das Comunicações do presidente Jair Bolsonaro (PL), disse a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que a campanha do candidato à reeleição cometeu um "erro gravíssimo" ao pedir o adiamento das eleições por causa do caso das inserções de rádio. As informações são da colunista Andréia Sadi, do g1.

A equipe de Bolsonaro alegou que rádios do Norte e do Nordeste deixaram de veicular a propaganda eleitoral do candidato e estariam priorizando inserções de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na segunda-feira (24), Faria anunciou uma denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o caso.

No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, negou o pedido de investigação, afirmando que os documentos apresentados pela campanha são inconsistentes.

Arrependimento

Nesta sexta-feira (28), o ministro das Comunicações disse à coluna que, ao perceber que o caso estava sendo usado pela oposição para "se escalarem no tumulto", procurou ministros do STF para afirmar que se arrependia de ter participado da entrevista em que anunciou a ação, e que não concordava com a tese do adiamento da eleição. “Eu só entro para mediar conflito. Quando escala, estou fora”.

Faria ainda afirmou ter alertado o PL que o próprio partido tem a responsabilidade de fiscalizar as inserções eleitorais nos veículos de comunicação.