Pedido de Bolsonaro para investigar inserções de rádios é negado por Alexandre de Moraes

Em meio à reta final das Eleições de 2022, a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu investigação de supostas irregularidades em inserções eleitorais por emissoras de rádios. No entanto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, negou pedido na noite desta quarta-feira (26).

De acordo com Moraes, os documentos apresentados pela campanha são inconsistentes. O procurador-geral eleitoral Augusto Aras foi acionado para apurar "possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito".

A respeito disso, a equipe de Bolsonaro denunciou ao TSE que rádios deixaram de exibir inserções da propaganda eleitoral do candidato. A campanha pediu, além da investigação, que as propagandas do oponente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parassem de ser exibidas.

Para Moraes, a suposta fraude às vésperas da eleição é "sem base documental crível, ausente, portanto, qualquer indício mínimo de prova".

O ministro disse que inicialmente a campanha alegou que "emissoras de rádio em diversas cidades brasileiras, espalhadas por todas as regiões, não veicularam as inserções do presidente", mas que "foram alterando suas alegações, chegando a expressamente admitir a existência de pedido incerto e indefinido, ao afirmarem que o total dos dados só poderá ser apresentado e checado totalmente ao fim das investigações judiciais".

"Pasmem, ainda, que do exame dos arquivos juntados pelos autores não se extraem os dados apontados como aptos a amparar as razões apresentadas. Ao contrário disso, apenas são encontradas planilhas, a rigor esparsas, com dados aleatórios e parciais, que tornam impossível chegar a conclusão sustentada pelos requerentes", criticou Moraes na sua decisão.

Bolsonaro se pronunciou em coletiva

Logo após a decisão do tribunal, na noite desta quarta, Bolsonaro convocou ministros mais próximos e militares para uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada e uma coletiva de imprensa. Na ocasião, ele criticou Moraes e reiterou as denúncias feitas pela sua campanha.