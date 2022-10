TSE exonera servidor responsável por inserções da propaganda eleitoral no país

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exonerou na manhã desta quarta-feira (26) o assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência, Alexandre Gomes Machado, responsável pela coordenação do pool de emissoras que transmitem a propaganda eleitoral em rádio e TV no país. As informações são do Correio Braziliense.

O afastamento do servidor ocorreu após a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) alegar que as rádios do Nordeste estariam priorizando inserções do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No entanto, o TSE disse em nota que a exoneração “faz parte das alterações que o presidente da corte, Alexandre de Moraes, tem promovido em sua equipe após assumir o cargo”.

Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, na última segunda-feira (24), a denúncia ingressada no TSE alegou que o presidente Jair Bolsonaro teve 154 mil inserções de rádio a menos do que o petista nas últimas duas semanas.

No mesmo dia, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse que a suposta fraude eleitoral foi apontada "sem base documental alguma", e exigiu que a campanha de Bolsonaro apresentasse "provas e documentos sérios" sobre o caso, no prazo máximo de 24 horas.

Estudo parcial

Em resposta, a defesa de Bolsonaro disse que o pedido à Corte foi feito com base em um "estudo técnico parcial", uma vez que as informações completas de todas as emissoras ainda não haviam sido reunidas.

Já na noite da terça-feira (25), a campanha do candidato à reeleição entregou um relatório acompanhado de um link público do Google Drive, com acesso a uma planilha de horários que comprovaria a reprodução a mais de inserções a favor do adversário, por parte de oito emissoras de rádios.

Entre as citadas estão as rádios Bispa FM e Hits FM, de Recife (PE); Clube FM, de Santo Antônio de Jesus (BA); Povo FM, de Feira de Santana (BA); Viva Voz, de Várzea da Roça (BA); Povo FM, de Poções (BA); Integração FM, de Surubim (PE); e Extremo Sul FM, de Itamaraju (BA).