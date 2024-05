Assembleia aprova desapropriação de área de 13.000 m² para construção de escola indígena em Caucaia

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta quinta-feira (16), a solicitação do Poder Executivo Estadual para desapropriar uma área privada de 13.000 metros quadrados, no município de Caucaia, para construção de escola indígena para o povo Tapeba.

Com a autorização do Poder Legislativo, o Governo Elmano de Freitas (PT) pode desapropriar o imóvel mediante pagamento de indenização prévia ao proprietário, conforme estabelece a legislação. A área já fica na poligonal declarada para demarcação das terras indígenas do povo Tapeba e abriga um imóvel.

Veja também Ceará Como são as populações indígena e quilombola de sua cidade? Veja o que diz o IBGE sobre o Ceará Ceará População indígena e quilombola no CE é mais jovem que total dos residentes, diz censo do IBGE

Segundo justificativa do projeto, o local desapropriado irá abrigar a Escola Indígena Anama Tapeba, que atualmente funciona em um imóvel cedido e atende a 230 alunos da Educação Infantil até o 5º ano.

Na nova área, está previsto implementação de uma unidade que atenda o Ensino Fundamental e Médio.