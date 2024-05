Fake News sobre o Rio Grande do Sul simboliza o ódio ao Brasil

Em entrevista à GloboNews, o comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Paiva, disse, nesta quinta-feira (9), que as mentiras espalhadas sobre a tragédia vivida pelos gaúchos prejudicam os trabalhos na região.

"A fake news desmotiva, espalha inverdade, mas isso não é o nosso foco. Nosso foco é superar isso. Temos que mostrar o tempo todo o que está acontecendo", disse o militar.

Demonstrando imenso desprezo ao Brasil, militantes extremistas alimentam as redes sociais com mentiras, estimulando o embate político fora de ordem em um cenário de caos e desespero de famílias.

As informações falsas tentam relacionar figuras públicas a irregularidades financeiras, buscam ligar gestões a aproveitamento político da tragédia e criar factóides de todas as naturezas.

Até a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, um órgão sério no País foi alvo de ataques mentirosos. Foi preciso desmentir as acusações publicamente. "É falso o vídeo que está circulando nas redes sociais sobre a Anvisa estar proibindo a entrada de medicamentos doados para atender as vítimas da calamidade provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul", diz a nota.

O povo do Rio Grande do Sul precisa de doações, orações e muita compaixão, e não de ódio e mentiras. Quem age assim é o ser humano odiento que trabalha pelo quanto pior melhor. Agem por ódio ao seu povo, ao Brasil. Não alimente sentimentos ruins nas redes sociais. Seja solidário.

Como doar

Diante da situação de calamidade pública enfrentada pelos gaúchos, o governo do Estado reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38).

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

