João Doria é criticado por perguntar 'quem já foi a Dubai' em evento da Paraíba

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), foi criticado por usar Dubai, nos Emirados Árabes, como exemplo para resolver o problema da seca no Nordeste. A declaração foi dada em entrevista coletiva neste sábado (23), na Câmara de Vereadores, em Pernambuco. As informações são do jornal O Globo.

Na ocasião, Doria diz que Dubai superou a crise hídrica em meio ao deserto, e pede à plateia que aqueles que já foram a Dubai levantem braço. Somente dois deputados sinalizaram.

“É possível mudar. Vá a Dubai, nos Emirados Árabes, onde São Paulo tem um escritório que foi inaugurado em fevereiro de 2020. Dubai era um deserto completo. Completo. Não tinha um fio de água. Quem aqui já foi a Dubai, se puder levantar o braço. Alguém aqui já teve essa oportunidade ? É uma transformação”, diz o governador.

Conforme apuração do O Globo, tucanos que acompanhavam o encontro avaliaram que o comentário destoou do contexto local. “Aqueles que entendem a realidade local do brejo paraibano sabem que ir a Dubai é algo distante”, disse ao jornal um correligionário.

Nas redes sociais, o vídeo repercutiu e recebeu diversas críticas.

No evento, estavam o deputado federal Ruy Carneiro (PSDB-PB), vereadores do município, o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, o presidente do diretório do PSDB da Paraíba, Pedro Cunha Lima, e a deputada federal Edna Henrique (PSDB-PB).