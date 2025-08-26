Domingos Neto faz primeira reunião com bancada federal do Ceará para definir temas prioritários

O deputado federal Domingos Neto (PSD) assumiu, nesta terça-feira (26), a coordenação da bancada do Ceará no Congresso Nacional. Ele foi escolhido por unanimidade, em acordo entre os parlamentares, e terá como adjunto o deputado Luiz Gastão (PSD).

No primeiro encontro sob a nova liderança, oito dos 25 parlamentares federais cearenses estiveram presentes. Entre as prioridades definidas, estão a segurança pública, o fortalecimento do Dnocs e da Codevasf e a recuperação das rodovias federais que cortam o Estado.

“A bancada do Ceará sempre teve o que não é tão comum em outros estados, que é esquecer as diferenças quando os interesses são do Estado” Domingos Neto (PSD) Novo coordenador da bancada do Ceará

Ele defendeu maior engajamento dos parlamentares nas pautas comuns para ampliar o peso das cobranças ao Executivo e ao Judiciário. “Precisamos dessa mobilização, uma coisa é chegar o coordenador da bancada sozinho, outra coisa é chegar com 15 deputados e três senadores”, disse.

Na reunião desta terça-feira, além de Domingos Neto e Luiz Gastão, participaram os deputados federais Danilo Forte (União), Fernanda Pessoa (União), Moses Rodrigues (União), José Airton (PT), André Figueiredo (PDT) e Mauro Filho (PDT).

Veja também PontoPoder Após liberação parcial das emendas, bancada cearense faz nova divisão dos repasses; veja PontoPoder Domingos Neto passa a coordenar bancada cearense no Congresso Nacional; Luiz Gastão se torna adjunto

Segurança Pública

A necessidade de medidas para conter a crise na segurança pública foi consenso entre os presentes. O deputado Danilo Forte, que citou o tema, sugeriu levar ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedidos de medidas mais severas contra o crime organizado, além de articular ações junto ao Ministério da Segurança. Os parlamentares citaram o receio de que facções ampliem sua influência sobre a política, principalmente nas eleições de 2026.

“Não tenho dúvida de que as eleições terão um grau de problemas talvez nunca visto no Estado. Se não tomarmos medidas preventivas agora, vamos sofrer na pele no dia a dia da campanha” Luiz Gastão (PSD) Coordenador adjunto da bancada do Ceará

A reunião da bancada cearense com representantes do STF, caso ocorra, deve incluir ainda um pacote de demandas estaduais, como a resolução do impasse territorial com o Piauí, a ampliação do número de deputados federais e a redistribuição dos royalties do petróleo.