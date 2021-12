Do lockdown ao passaporte, ações de combate à Covid seguem como cabo de guerra político

Vacina, máscara, distanciamento social, bloqueio de fronteiras: quase dois anos desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, o combo que comprovadamente previne a doença provocada pelo coronavírus continua sendo usado por alguns grupos políticos como “cabo de guerra”.

De um lado, estão os que se posicionam contra as medidas, alegando que ferem a liberdade individual ou que comprometem a economia. De outro, os favoráveis, que se alinham a normas técnicas e à gravidade do problema sanitário para reconhecer o papel do Estado no controle da situação.

Leia mais Política Disputa por capital político na vacinação antecipa estratégias para as eleições de 2022

Em ambas as frentes, há fortes interesses eleitorais, especialmente entre senadores, deputados, governadores e o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) — grupo de representantes que deve ser renovado nas eleições do próximo ano.

A pandemia deve, a propósito, ser a pauta central do debate no pleito de 2022, segundo o cientista político Raulino Pessoa Júnior, professor doutor do programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Para Raulino, as eleições para os governos estaduais, que têm sido os principais pontos de conflito com o Governo Federal durante a pandemia, devem trazer à tona temas como negacionismo, compra e produção nacional de vacinas, lockdown, obrigatoriedade do uso de máscara, proibição de aglomerações e cobrança do passaporte de vacina para acesso a espaços públicos e privados.

O especialista entende ainda que, na contramão de países que reviram seus posicionamentos iniciais sobre a pandemia, Bolsonaro manteve um discurso averso às medidas de prevenção contra a Covid-19 que acabou por imprimir uma nova “marca” ao bolsonarismo e deve ser explorado por seus apoiadores em nível estadual. “Essa ideia de que as ações são contra a liberdade das pessoas e a favor do fechamento do comércio, tudo isso vem à tona”, projeta Raulino.

Peso eleitoral

Para o cientista político da Universidade Federal do Ceará, Cleyton Monte, o assunto só deverá ganhar força nas eleições caso a pandemia ganhe um novo fôlego até lá. Enquanto isso não ocorre, e a vacinação avança entre a população, novas pautas ganham força para o debate eleitoral, como a economia.

"No geral o brasileiro acredita na vacina. Por mais que um deputado ou vereador tenha feito essa defesa no Congresso ou na imprensa, é muito arriscado para ele chegar para um público maior e fazer crítica da vacina com uma postura negacionista", explica o pesquisador.

Segundo Monte, se a pandemia não avançar até o meio do ano que vem, o tema, que é alvo de queda de braço ideológico, vai ficar em nível secundário em relação às questões econômicas.

De acordo com o professor, o rumo do debate adotado pelos parlamentares vai ser construído na medida em que os temas mais importantes são colocados na roda de dicussão. "A liderança política caminha conforme o seu eleitorado", conclui.

A 'nova marca' do bolsonarismo nos estados



Recentemente, manifestantes contrários ao passaporte de vacina — documento que comprova a conclusão do esquema vacinal contra a Covid-19 — tentaram invadir a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para acompanhar a votação de um projeto de lei que proíbe a discriminação de pessoas que se recusem a tomar o imunizante contra a doença e que impede que o passaporte seja cobrado em qualquer município do estado. Manifestação semelhante já havia acontecido antes em frente à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), após o Governo do Ceará instituir a exigência do documento.

Um dos principais apoiadores estaduais de Bolsonaro, o deputado André Fernandes (Republicanos) chegou a apresentar, também recentemente, à Assembleia Legislativa, um projeto de lei que desobriga o uso de máscara por pessoas vacinadas no Estado, alegando justamente a questão da “liberdade individual” citada por Raulino. Esse projeto, no entanto, foi retirado de pauta pelo próprio parlamentar. Sua assessoria não informou por qual motivo.

Legenda: Contrários à exigência do passaporte de vacina no Ceará foram se manifestar em frente à Câmara Municipal de Fortaleza. Foto: Felipe Azevedo

Na CMFor, a tramitação de um projeto de lei do prefeito José Sarto (PDT) para exigir a cobrança do passaporte em repartições e órgãos públicos foi suspensa nesta semana, no que foi visto como uma vitória da bancada bolsonarista, que sustenta o discurso de que vacinados transmitem o coronavírus da mesma forma que não vacinados.

Muitas dessas movimentações no legislativo estadual são puxadas por posturas e declarações do presidente da República.

Bolsonaro, que, no início da pandemia, chamava a Covid-19 de “gripezinha”, e que soltou um "e daí?” quando o País chegou a cinco mil mortos pela doença — atualmente, já são mais de 617 mil —, chama, hoje, o passaporte de vacina, por exemplo, de “coleira que querem colocar no povo brasileiro”.

Mas, apesar do posicionamento do presidente, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na última sexta-feira (11) que o passaporte sanitário deve ser obrigatório pelo menos para quem entrar no País por voos internacionais.

Controle insuficiente de fronteiras



Diante da postura "confusa" do Governo Federal no combate à Covid-19 e de desentendimentos jurídicos e políticos constantes em âmbito nacional, o controle da pandemia nas fronteiras brasileiras tem sido insuficiente, acredita o cientista-chefe e coordenador do Centro de Inteligência em Saúde da Escola de Saúde Pública (ESP-CE), José Xavier Neto.

“Nosso controle de fronteiras foi pífio, absolutamente ineficaz. Atuamos como amadores. Ou, pior, talvez como ignorantes”, declara o especialista. Segundo ele, enquanto outros países fecharam suas fronteiras para controlar os casos da doença, o Brasil continuou de portas abertas, facilitando a entrada do vírus e de suas variantes. “O Estado (do Ceará) tentou com muito custo (bloquear fronteiras). Enfrentando um risco muito grande, político e judicial”, lembra Xavier.

Confusão que atrapalha a ciência



Todo esse imbróglio acaba por mais confundir a população do que a informar diante do problema sanitário mundial. Para o cientista político Raulino Pessoa, o ideal era que o País adotasse um discurso centralizado, mais consensual, pelo menos em torno das medidas comprovadamente eficazes contra a doença. Até para, também, evitar o compartilhamento massivo de informações mentirosas sobre a pandemia.

Legenda: O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, várias vezes minimizou a pandemia de Covid-19, a qual chamava de "gripezinha". Ele também alega não ter ainda se vacinado contra a doença. Foto: Adriano Machado/Reuters

“Claro que a gente nunca chegaria a um consenso”, reconhece o pesquisador, “mas uma política pública de saúde pra conter uma pandemia poderia existir”, defende.

Não haveria nem a necessidade de se “recriar a roda”, diz Xavier. Segundo ele, além das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem um Regulamento Sanitário Internacional aprovado em 2005 pelo Congresso Nacional que antecipa as respostas que os estados e a União devem dar em contextos semelhantes de epidemias e pandemias.

“Não só o País e muitas de suas elites médicas e epidemiológicas falharam em reconhecer o papel do controle de fronteiras como ainda tiveram um pecado subsequente de não organizar de forma efetiva o rastreamento de casos e contatos, outra medida fundamental para o enfrentamento de pandemias e que também está prevista no regimento sanitário internacional. Foi uma falha grande da nossa elite que não conseguiu se impor”, acredita.

Decisões políticas 'corajosas'



À parte a desordem que atravessou as ações contra a Covid-19 na União e em muitos estados da federação, Xavier destaca articulações políticas "corajosas" que acredita terem feito diferença no enfrentamento à pandemia.

Foram decisões, segundo ele, como a do Governo do Ceará, de endurecer regras de distanciamento e isolamento social de acordo com o cenário da Covid-19 no Estado, de tentar controlar a entrada de passageiros nos aeroportos, de não apoiar festas que promovem aglomeração, como Réveillon e Carnaval, e de exigir o passaporte de vacina em locais públicos e privados.

Legenda: O governador do Ceará, Camilo Santana, atualiza os decretos de distanciamento social conforme o cenário da pandemia no Estado. Foto: Reprodução/Facebook

Além disso, o cientista-chefe ressalta o impacto positivo da decisão do Governo de São Paulo de, em janeiro deste ano, aplicar as primeiras doses da CoronaVac, vacina que, hoje, já é produzida nacionalmente pelo Instituto Butantan.

"Um erro particularmente cruel, digno de investigação (que foi feita pela CPI da Covid-19, no Senado Federal), é a omissão brasileira em se preparar para comprar as vacinas, que estão obtendo um êxito enorme para não estarmos hoje numa terceira onda. A gente não tem terceira onda no Brasil, embora tenha ameaça, graças à vacinação", pontua Xavier.

Legenda: Por seis meses, a CPI da Covid-19 investigou suspeitas de corrupção na compra nacional de vacinas contra a Covid-19. Foto: Agência Senado

Nova onda de polarização



Essas decisões vão continuar norteando debates em 2022 e movimentando capital político, num ano em que o Brasil deve enfrentar uma nova onda de polarização.

"Pelo menos em torno do bolsonarismo ou de alguns grupos, acredito que a (polarização) vai se manter", aposta Raulino, que, sobre o atual Governo Federal e a conjuntura de desordem e desinformação no combate à Covid-19, acrescenta: "Só tem possibilidade de prosperar no caos. Se o caos reinar, ele (Governo) consegue avançar".