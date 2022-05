Deputados do Ceará indicaram R$ 150 milhões em emendas ao orçamento secreto; veja detalhes

Dez dos 22 deputados federais do Ceará foram responsáveis pela destinação de R$ 150,3 milhões de recursos federais a municípios cearenses, já liberados através do chamado "orçamento secreto". No total, foram desembolsados R$ 36,4 bilhões em acordos entre Governo Federal e parlamentares, mas não há transparência sobre a movimentação financeira, ou seja, não se sabe valores exatos e destinação, por exemplo.

O levantamento com os nomes de todos os deputados e senadores do Brasil que indicaram emendas ao orçamento secreto foi divulgado com exclusividade pelo jornal O Globo nesta quinta-feira (12). A reportagem se baseou nas informações repassadas pelo Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal (STF), cumprindo ordem da ministra Rosa Weber.

No total, os parlamentares brasileiros assumiram ter indicado R$ 11 bilhões de emendas, cerca de 30% do valor que se sabe que foi repassado aos políticos.

Do Ceará, dez deputados confirmaram movimentação de recursos do orçamento secreto; quatro anunciaram não ter solicitado verba e oito não aparecem na lista nem se manifestaram ao serem buscados pela reportagem do Diário do Nordeste.

Os três senadores cearenses, Cid Gomes (PDT), Eduardo Girão (Podemos) e Tasso Jereissati (PSDB), informaram não ter pedido ou recebido verba do orçamento.

Quem indicou ter recebido?

AJ Albuquerque (PP), deputado federal. Indicou emenda no valor de R$ 6.885.890,80

Danilo Forte (União Brasil), deputado federal. Indicou emenda no valor de R$ 9.512.639,00

Domingos Neto (PSD), deputado federal. Indicou emenda no valor de R$ 31.600.000,00

Genecias Noronha (PL), deputado federal. Indicou emenda no valor de R$ 10.820.000,00

Jaziel Pereira (PL), deputado federal. Indicou emenda no valor de R$ 9.600.000,00

Júnior Mano (PL), deputado federal. Indicou emenda no valor de R$ 36.524.684,00

Mauro Benevides Filho (PDT), deputado federal. Indicou emenda no valor de R$ 2.901.142,00

Moses Rodrigues (União Brasil), deputado federal. Indicou emenda no valor de R$ 20.475.969,00

Robério Monteiro (PDT), deputado federal. Indicou emenda no valor de R$ 16.067.912,00

Eduardo Bismarck (PDT), deputado federal. Indicou emenda no valor de R$ 5.977.191,88

Quem afirmou que não recebeu?

Celio Studart (PSD), deputado federal

Denis Bezerra (PSB), deputado federal

Luizianne Lins (PT), deputada federal

José Airton Cirilo (PT), deputado federal

Tasso Jereissati (PSDB), senador

Eduardo Girão (Podemos), senador

Cid Gomes (PDT), senador

O que é orçamento secreto?



"Orçamento secreto" é como se convencionou chamar as emendas parlamentares pagas pelo Governo Federal na forma de "emendas de relator". Essas emendas não seguem os critérios-padrão das emendas individuais e de bancada e, geralmente, seguem acertos informais entre os parlamentares e o Governo.

A modalidade foi “inaugurada” na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na prática, beneficia deputados e senadores que votam de acordo com o Governo em matérias importantes como, por exemplo, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, aprovada em dezembro do ano passado pelo Congresso.

Essa verba não costuma ser detalhada na transparência pública. Os parlamentares não costumam especificar quanto, como e onde a investem. Por isso, as emendas de relator acabaram ganhando o apelido de "orçamento secreto" e se tornaram alvo da Justiça.

Nomes que não apareceram na lista



Na lista de parlamentares que informaram ter ou não indicado emendas ao orçamento secreto, divulgada pelo O Globo, onze cearenses não aparecem:

André Figueiredo (PDT), deputado federal

Heitor Freire (União Brasil), deputado federal

Idilvan Alencar (PDT), deputado federal

José Guimarães (PT), deputado federal

Leônidas Cristino (PDT), deputado federal

Nelho Bezerra (União Brasil), deputado federal

Pedro Augusto Bezerra (PDT), deputado federal

Vaidon Oliveira (União Brasil), deputado federal

O Diário do Nordeste procurou cada um para saber se eles indicaram ou não as emendas de relator e por que não informaram suas situações ao Congresso e, consequentemente, ao STF.

Por meio da assessoria de imprensa, o senador Cid Gomes informou que não pediu nem recebeu nenhum recurso do orçamento e que vai apurar por que sua resposta não foi registrada nos documentos enviados pelo Senado ao Supremo.

O deputado federal José Airton Cirilo também disse à reportagem que não indicou emenda.

O deputado federal Eduardo Bismarck, por sua vez, assumiu que indicou e que não informou a situação em tempo hábil ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). No entanto, poucos minutos depois, o parlamentar enviou um ofício a Pacheco com o detalhamento da aplicação da verba solicitada e encaminhou ao Diário do Nordeste.

De acordo com o documento, Bismarck destinou R$ 5,9 milhões a municípios cearenses como Ipueiras, Russas, Penaforte, Acarati, Baturité, Fortim e Pacajus. A maior parte dos recursos foi aplicada na compra de equipamentos para o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), adequação de vias, construção de poços tubulares e de unidades básicas de saúde e pagamento de profissionais da atenção básica.