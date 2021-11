Deputados aprovam contas de Camilo Santana de 2020 em votação secreta na AL-CE

Por 20 votos a quatro, deputados estaduais cearenses aprovaram nesta quarta-feira (3) as contas de Governo do governador Camilo Santana (PT) referentes ao ano de 2020. Os parlamentares seguiram recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que apresentou, por unanimidade, parecer favorável à aprovação da prestação de contas.

A votação se deu e plenário em meio a debates entre deputados. Ainda nesta semana, o projeto de decreto legislativo foi aprovado por oito votos a um, após votação secreta, pela Comissão de Orçamento da Casa Legislativa.

O líder do Governo na Assembleia, deputado Júlio César Filho (Cidadania), reconheceu que houve um "debate político" acerca da matéria, mas destacou o posicionamento do Tribunal de Contas. "O parecer do TCE foi unânime pela aprovação das contas, apenas trazendo recomendações, que na sua grande maioria já estão no processo para serem atendidas", pontuou.

O balanço do Governo, que detalha a situação financeira e a execução do Orçamento do Estado, teve aprovação recomendada pelos conselheiros do TCE em agosto, mas com 48 ressalvas e 49 recomendações de ajustes a serem feitos nos anos seguintes.

Impactos da pandemia

A composição da Corte de Contas seguiu o parecer do relator, Rholden Queiroz, que destacou os impactos da pandemia de Covid-19 no exercício financeiro do Estado

As contas indicam que o Ceará deixou de arrecadar, em 2020, mais de R$1,5 bilhão em impostos, se comparado à arrecadação do ano anterior.

No entanto, o Estado encerrou o ano passado com saldo positivo de empregos apesar do cenário de crise sanitária. Foram 18.546 vagas criadas, sendo o segundo estado do Nordeste em número de empregos formais.