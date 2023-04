Datena propõe aliança com Boulos e pede que ele enfrente Lula; veja vídeo

Recém-filiado ao PDT, José Luiz Datena sugeriu ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL — SP) que o parlamentar enfrente o presidente Lula (PT). O vídeo foi gravado no sábado (1º), após um encontro do apresentador com o colega da Band, Neto, e outros "amigos corintianos", conforme informou Boulos.

"Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar para o Lula: eu quero o Datena como vice e sinto muito, nós podemos sair", diz o apresentador de TV, Datena.

Datena ainda comenta que Boulos quase ganhou a última eleição à prefeitura de São Paulo, por "detalhe". No vídeo é possível ver o parlamentar ouvindo atentamente e tomando um refrigerante.

Nas redes sociais, Boulos lamentou que a conversa privada foi vazada. "Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica", publicou.