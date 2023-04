PF apura relação de Anderson Torres com bloqueios de rodovias na véspera das eleições, diz colunista

Possível conversa dias antes do segundo turno das eleições, em outubro do ano passado, estaria sendo investigada como prova contra o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Conforme Lauro Jardim, o ex-ministro teria tido em uma reunião com o diretor da PF da Bahia, Leandro Almada, para montar a operação da PRF feita no dia 30 de outubro. Segundo o jornalista, Anderson tentou disfarçar o objetivo principal de barrar a chegada de eleitores aos locais de votação nas regiões em que Lula havia sido mais bem votado no primeiro turno.

Ainda de acordo com Lauro, Anderson teria dito para Almada ser rigoroso com os eleitores de ambos os lados. Sendo assim, se houvesse transporte irregular de eleitores, essa irregularidade teria que ser impedida.

Investigações seguem acontecendo. Leandro Almada, agora superintendente da PF no Rio de Janeiro, já foi ouvido.