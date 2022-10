Datena almoça com Lula e conversa sobre 'futuro do país' em São Paulo

O apresentador José Luiz Datena se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesse domingo (9), em um almoço na casa do ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), na capital paulista. À coluna da Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, o jornalista detalhou que a conversa sobre o "futuro do país" já estava marcada previamente.

Na sexta-feira (7), dois dias antes da reunião com o petista, que tenta retornar ao cargo de chefe de Estado nesta eleição, o comunicador se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Na ocasião, Datena estava ao lado do mandatário, em Brasília, quando ele se exaltou e proferiu novos ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e contra Lula.

Apresentador do programa "Brasil Urgente", da TV Bandeirante, o jornalista não declarará apoio a nenhum dos presidenciáveis durante a corrida eleitoral, conforme informações da coluna. A emissora em que atua se mentém neutra na disputa.

