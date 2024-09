Datena é investigado pela Polícia por agressão a Pablo Marçal

O apresentador José Luiz Datena (PSDB), candidato à prefeitura de São Paulo, está sendo investigado pela Polícia Civil por agredir o oponente Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira durante o debate da TV Cultura na noite desse domingo (15). De acordo com informações do portal g1, a PC abriu um inquérito nesta segunda-feira (16) para apurar crimes de lesão corporal e injúria relacionadas às agressões. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou, em nota, que o caso foi registrado no 78° Distrito Policial (Jardins) após a confusão.

A defesa de Marçal foi orientada de que teria o prazo de até seis meses para oferecer uma representação criminal e dar prosseguimento à investigação. Os representantes do candidato, no entanto, fizeram a denúncia nesta segunda no 15º Distrito Policial, dando abertura ao inquérito, que foi encaminhado à Delegacia Seccional. O delegado de plantão, Fábio Hayayuki Matsuo, pediu que o ex-coach fosse examinado pelo Instituto Médico-Legal (IML) a fim de constatar a lesão.

Já o advogado de Luiz Datena, Eduardo Cesar Leite, afirmou que Pablo Marçal será processado por calúnia e difamação. De acordo com a defesa, o motivo da representação são as declarações feitas por Marçal, que acusou o apresentador de "jack" (gíria usada para se referir a presos acusados de estupro). A ação será protocolada ainda nesta segunda na Justiça Criminal por meio de uma queixa-crime. Além disso, o advogado afirmou que outras medidas serão tomadas contra Pablo Marçal junto à Justiça Eleitoral.

Agressão de Datena em debate

José Luiz Datena (PSDB) foi expulso, na noite desse domingo (15), do debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo, da TV Cultura, após jogar uma cadeira contra o oponente, Pablo Marçal (PRTB). A agressão aconteceu após o ex-coach acusar Datena de ter praticado assédio sexual contra uma funcionária da Band.

A agressão aconteceu durante uma réplica de Marçal a uma pergunta de Datena. Mais cedo no debate, eles haviam trocado acusações, e Marçal chamou o adversário de "arregão".

"Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e disse que queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso, você não é homem". Esse foi o momento em que Datena saiu de seu púlpito e o agrediu com uma cadeira.

No retorno da transmissão após a agressão, o apresentador Leão Serva anunciou que Datena quebrou uma série de regras, sendo expulso.

Marçal teria sofrido fratura na costela

O candidato agredido foi levado ao hospital Sírio-Libanês, onde permanece em observação desde a madrugada desta segunda-feira (16). Em um vídeo publicado nas redes sociais do político, um profissional de saúde afirma que ele sofreu uma fratura na costela. A informação também foi confirmada por uma assessora dele, conforme o portal g1.

Ainda de acordo com os dados divulgados pela equipe de Marçal, ele não tem previsão de alta.