CPI da Enel vai apresentar dossiê sobre serviço da empresa no Ceará ao Ministério de Minas e Energia

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para investigar a Enel irá a Brasília, nesta terça-feira (16), para apresentar dossiê sobre o serviço prestado pela empresa no Estado ao Ministério de Minas e Energia.

Uma reunião de membros da CPI da EneI com o ministro foi mediada pelo governador Elmano de Freitas (PT), que deve encontrar o ministro Alexandre Silveira (PSD) nesta terça, às 18h. Deputado federais cearenses também devem participar do encontro.

Presidente da Comissão, o deputado Fernando Santana (PT) informou que a reunião faz parte dos esforços do Governo do Estado e da Alece para fazer com que a Enel melhore a prestação de serviço no Ceará. O objetivo é pedir que o ministério imponha sanções para a empresa melhorar seu desempenho, além de rever a concessão da distribuidora — prevista para vencer em 2028.

"Semana passada, o governador tomou a decisão de ir lá no ministério, conversar com o ministro e cobrar que seja tomada uma decisão urgente no Estado do Ceará, que a empresa Enel mude ou se mude do nosso Estado. E o governador já marcou uma reunião para hoje, às 18h, e convidou a comissão parlamentar de inquérito para levar esse dossiê e apresentar ao ministro de Minas e Energia", informou o parlamentar durante discurso na Alece.

"Hoje, nós pretendemos sair com uma luz no fim do túnel, com um pouquinho de esperança de que dias melhores estão por vir na distribuição de energia elétrica no nosso Estado", frisou Fernando Santana.

Ainda conforme o parlamentar, o dossiê contém o "passo a passo" dos descumprimentos da Enel ao contrato de concessão, que vigora desde 1998.

"Que a Enel possa investir parte dos bilhões de reais que ela levou do dinheiro suado do nosso povo, ou que ela se mude do Estado do Ceará e deixe outra empresa entrar aqui para tentar prestar um bom serviço. Quem sabe duas ou três empresas (possam vir), muitas vezes o que falta é uma boa concorrência", acrescentou o parlamentar.

Além de Santana, os deputados estaduais Guilherme Landim (PDT), Sérgio Aguiar (PDT), Bruno Pedrosa (PDT) devem participar da reunião com o ministro. A comitiva irá representar a CPI no encontro.

A Comissão deve realizar uma oitiva com representantes da empresa no dia 24 deste mês.

Enel defende investimentos

Por meio de nota, a Enel Distribuição Ceará informou, nesta terça-feira (16), que tem respondido aos pedidos de informações feitos pela CPI e reforçou que segue trabalhando na melhoria da qualidade do fornecimento e na modernização do sistema elétrico do Estado.

Veja nota na íntegra:

A Enel Distribuição Ceará informa que tem respondido todos os pedidos de informações feitos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e que está sempre aberta ao diálogo para os esclarecimentos necessários. A empresa reitera ainda seu compromisso com a sociedade em todas as áreas em que atua.

É importante ressaltar que a empresa segue trabalhando na melhoria da qualidade do fornecimento e na modernização do sistema elétrico do Estado. A empresa investiu, nos últimos seis anos, R$ 6,7 bilhões, principalmente em expansão da rede, conexão de novos clientes, novas tecnologias, adequação da infraestrutura e construção de novas subestações. Só em 2023 foi investido R$ 1,6 bilhão, o maior investimento da série histórica da distribuidora.

A mudança de gestão, como anunciado pela companhia na semana passada, reforça ainda mais o compromisso com o Ceará. O plano estratégico prevê investimentos substanciais para os próximos anos e tem o objetivo de melhorar a resiliência do sistema elétrico perante às agressividades climáticas.