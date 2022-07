Cortejado por Camilo, prefeito de Juazeiro do Norte anuncia apoio a Capitão Wagner

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), anunciou, nesta quinta-feira (14), apoio à pré-candidatura de Capitão Wagner (UB) ao Governo do Estado. Diante da aproximação do gestor com o ex-governador Camilo Santana (PT), o apoio na disputa eleitoral de outubro ainda era mistério.

"Muitas pessoas me perguntam sobre definições acerca de qual candidato a governador nosso grupo político vai seguir. No momento oportuno, vamos conversar com a população sobre Eleições 2022 e indicar quem iremos apoiar", disse na semana passada.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta, Glêdson afirmou que vai apoiar o líder da oposição. "Hora de reconhecer os acertos, aperfeiçoar programas, corrigir erros e buscar, incansavelmente, um serviço público honesto e eficiente", disse.

Nos bastidores, o prefeito chegou a declarar apoio ao ex-governador Camilo na disputa pelo Senado. O anúncio de apoio a Wagner ocorreu diante da demora de definição na chapa articulada pelo ex-governador.

Acordos

Com o apoio de Glêdson, Capitão Wagner resgata o prefeito que se elegeu no campo da oposição em 2020 e que estava "ameaçado" de estar no palanque da oposição pelas investidas do Palácio da Abolição.

O primeiro apoio público de prefeitos eleitos nesse mesmo contexto veio de São Gonçalo do Amarante, com o Professor Marcelão (Pros). Wagner aguarda, agora, a definição do prefeito de Caucaia, Vitor Valim, que tem defendido publicamente a reeleição da governadora Izolda Cela (PDT).