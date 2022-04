Prefeito de São Gonçalo reforça apoio a Capitão Wagner e admite votar em Camilo para o Senado

Um dos poucos prefeitos da oposição eleitos no Ceará em 2020, o chefe do Executivo de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelão (Pros), pode reforçar o apoio à candidatura de Camilo Santana (PT) ao Senado Federal, em outubro deste ano. O mandatário, no entanto, pondera que a única certeza que tem, até o momento, é o apoio ao deputado Capitão Wagner (UB) na disputa pelo Governo do Ceará.

Marcelão, assim como Vitor Valim (Sem Partido), em Caucaia, e Glêdson Bezerra (Podemos), em Juazeiro do Norte, impuseram derrotas ao grupo governista no pleito de 2020 em municípios estratégicos no Estado.

Após assumirem as gestões, os mandatários passaram a fazer aproximações com o então governador petista, gerando inclusive questionamentos se iriam embarcar no grupo governista.

Marcelão, no entanto, é cauteloso sobre isso.

Professor Marcelão (Pros) Prefeito de São Gonçalo do Amarante "(É uma aproximação), neste momento, no campo institucional. Eu tenho apoio de amizade com o Capitão Wagner e deixei isso claro ao Camilo e a Izolda (Cela). Agora, esse apoio é à candidatura ao Governo, mas para outros cargos é possível que a gente converse e que eu possa dar esse apoio”

O nome de Camilo na disputa ao Senado aglutina apoio de diferentes grupos políticos do Estado, inclusive de integrantes da oposição, como os prefeitos Valim e Gledson, que já fizeram sinalizações em direção a essa parceria. Essa possível aliança entre Marcelão e Camilo também já havia sido revelada pelo prefeito a aliados, conforme noticiou o Diário do Nordeste.

Sucessão estadual

Mesmo reafirmando o apoio a Wagner, Marcelão também teceu elogios a atual governadora Izolda Cela (PDT). Ela é cotada pelo grupo governista como possível candidata ao Governo do Ceará neste ano. Neste cenário, ela teria como principal adversário justamente o deputado federal e pré-candidato Capitão Wagner.

Além de Izolda, o PDT tem como pré-candidatos o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), o deputado federal Mauro Filho (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão (PDT).

Professor Marcelão (Pros) Prefeito de São Gonçalo do Amarante “Eu tenho um apreço muito grande pela Izolda. Quando fui diretor de escolas estaduais, ela me ajudou muito na época em que era secretária e vice-governadora. Eu tenho uma afinidade muito grande com ela, independente de questões partidárias, acredito que a relação institucional vai ser muito boa para São Gonçalo do Amarante”

Já sobre a disputa pela Presidência da República, o prefeito disse que não pretende levantar bandeira de nenhum candidato.

“Desde que fui vereador, eu sempre deixei muito aberto o apoio ao presidente A, B e C, até mesmo porque a população fica dividida. É uma postura de respeito, de respeito ao eleitor de São Gonçalo do Amarante, então eu deixo muito aberto”, concluiu.