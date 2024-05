Federação resolve impasse e pré-candidatos de Psol e Rede se unem em chapa à Prefeitura de Fortaleza

Com pré-candidatos próprios à Prefeitura de Fortaleza, Psol e Rede deviam entrar em acordo para definir que partido concorreria ao cargo de fato, uma vez que formam uma federação e devem funcionar como um só em situações como essa. Mas o impasse foi resolvido: Técio Nunes (Psol) e Cindy Carvalho (Rede), que disputariam o Executivo de forma independente, vão formar uma chapa majoritária juntos - ele a prefeito e ela a vice-prefeita.

"(O desfecho é) resultado de um processo consensual que refletiu os valores fundamentais do diálogo, respeito e democracia interna dos partidos federados. A decisão foi alcançada após um período de debates, no qual os membros da federação demonstraram um compromisso firme com a construção de um caminho que represente verdadeiramente os interesses e aspirações do povo de Fortaleza", explicou o presidente da federação em Fortaleza, Gabriela Gomes.

"Ouvimos todas as vozes, consideramos todas as perspectivas e, juntos, chegamos a uma escolha que reflete a diversidade e a unidade da nossa Federação. [...] Continuaremos trabalhando incansavelmente para fortalecer os laços que nos unem e para construir um projeto de cidade que olhe para todes", completa a dirigente.

Eleições em Fortaleza

Com a nova pré-candidatura confirmada, o cenário em Fortaleza fica mais claro. Além de Técio, há o prefeito José Sarto (PDT), que busca sua reeleição. Evandro Leitão (PT), deputado estadual, foi outro nome definido recentemente.

Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil; André Fernandes (PL), deputado federal; e Eduardo Girão (Novo), senador, também compõem a conjuntura eleitoral da capital cearense.