Secretário do Governo nega ida de Janja a show de Madonna e diz que primeira-dama está em Brasília

O secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, afirmou que a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, não irá ao show da cantora Madonna no Rio de Janeiro neste sábado (04). O comunicado veio após o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, afirmar que Janja compareceria ao evento.

Segundo Márcio Tavares, Janja esteve no Rio para eventos do G-20 entre sexta (03) e sábado (04), mas já voltou para Brasília.

"Estivemos ontem cumprindo agendas para ações de cultura do G-20 no Rio de Janeiro junto da ministra Margareth Menezes e de Janja. Janja, que já se encontra de volta em Brasília após os compromissos, participa ativamente da construção das ações de cultura do G-20", escreveu o secretário na rede social X (antigo Twitter).

Veja também Negócios Show da Madonna no Brasil deve movimentar R$ 293,4 milhões na economia do RJ, aponta Embratur PontoPoder Entenda o que é o Marco Legal dos Games, sancionado por Lula na sexta (3)

Conforme apontou O Globo, a possível ida da primeira-dama à apresentação que tem movimentado o País foi criticada por bolsonaristas, a exemplo dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, que a acusaram de insensibilidade.

A primeira-dama, no entanto, não chegou a mencionar o show de Madonna em suas redes sociais, nem se pronunciou sobre as acusações.