Conin fala sobre pré-candidatura de Evandro Leitão no PT: 'Se filiando, passa a ser opção'

O presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, afirmou nesta segunda-feira (11) que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, ao ter confirmada filiação ao PT, passa a ser uma opção de pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Há meses, Evandro enfrenta uma disputa jurídica para deixar o PDT. Hoje, apresentou pedido de filiação ao PT.

"No processo de escolha de candidatura, nós vamos colocar o PT de Fortaleza para cuidar, mas um quadro como o Evandro Leitão é sempre uma opção que o PT passa a ter", disse, destacando que o partido ainda tem Luizianne Lins, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Arthur Bruno como cotados.

"Mas, agora, com o Evandro se filiando, evidentemente ele passa a ser considerado como uma opção", completou Conin, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (11).

A chegada de Evandro ao PT aumenta o número de pré-candidatos internos na legenda. Além dele, estão na disputa também a deputada federal e ex-prefeita, Luizianne Lins, os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio, e o assessor do Governo do Estado, Artur Bruno.

Apesar disso, Conin lembrou que a decisão pode sofrer interferência de instancias superiores, como a Executiva Nacional.

"Esse debate vai ser feito pelo PT de Fortaleza inicialmente. Depois, se for o caso, a Direção Nacional acompanha isso. Eu confio muito que o presidente (do diretório municipal) Guilherme terá habilidade, condições de conduzir esse processo em Fortaleza ao seu tempo", observou.

Desfiliação do PDT

Apesar do encaminhamento dado nesta segunda, a desfiliação de Evandro Leitão do PDT ainda está sub judice. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) chegou a validar a carta de anuência dada pelo diretório estadual para deixar o partido, mas a Direção Nacional contestou a decisão.

O julgamento dos embargos de declaração no TRE-CE ocorreria nesta segunda, mas foi adiado para a próxima semana.

Segundo Conin, em relação a esse tema, é Evandro quem vai lidar diretamente, sem suporte do PT. No momento, afirma o dirigente, o papel do novo partido será de "acolhê-lo como o parceiro que sempre foi".

Ao Diário do Nordeste, o presidente nacional do PDT, deputado federal André Figueiredo (PDT), disse que a sigla irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Não temos muita expectativa de reverter no âmbito do TRE. Em sendo mantida a decisão, haverá o recurso ao TSE", disse na última quinta-feira (7).