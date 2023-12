Julgamento sobre desfiliação de Evandro Leitão do PDT é adiado na Justiça Eleitoral

A sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que iria analisar embargos de declaração do PDT nacional no processo de desfiliação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, do PDT, nesta segunda-feira (11), foi adiada para a próxima semana.

No final de outubro, a Corte autorizou, por unanimidade, a desfiliação de Evandro sem a perda do mandato como deputado estadual. Agora, o Tribunal irá analisar o recurso apresentado pela Executiva nacional — última fase do processo no âmbito estadual.

Ao Diário do Nordeste, o presidente nacional do PDT, deputado federal André Figueiredo (PDT), disse que a sigla irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Não temos muita expectativa de reverter no âmbito do TRE. Em sendo mantida a decisão, haverá o recurso ao TSE", disse na última quinta-feira (7).

De saída do PDT, Evandro deve se filiar ao PT em cerimônia prevista para 16 de dezembro. Nesta segunda, ele deve formalizar o pedido de filiação ao partido, em encontro com o presidente estadual, Antônio Filho, o Conin.