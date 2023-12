Evandro Leitão confirma filiação ao PT e esquenta disputa pela Prefeitura de Fortaleza

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão, confirma sua filiação ao PT. O ato deverá ocorrer no próximo sábado, dia 16 de dezembro. Com a filiação, já esperada, o parlamentar esquenta a disputa interna pela candidatura petista à Prefeitura de Fortaleza e também agita o cenário pré-eleitoral como um novo provável candidato ao Paço Municipal.

Evandro Leitão estava filiado ao PDT, entretanto, conseguiu, no diretório estadual do Partido, sob comando de Cid Gomes, uma carta de anuência para a saída. O documento, posteriormente, foi confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), embora ainda caiba recurso.

Na mesma oportunidade em que deve filiar o presidente da Assembleia Legislativa, o Partido dos Trabalhadores (PT) vai confirmar a chegada de prefeitos do Interior do Estado e reforçar suas representações municipais. Um dos principais nomes é o do prefeito de São Gonçalo do Amarante, Marcelo Teles, o Professor Marcelão.