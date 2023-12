Processo de desfiliação de Evandro do PDT tem nova etapa; Figueiredo não acredita em reversão no TRE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) marcou para a próxima segunda-feira (11) o julgamento dos embargos de declaração contra a decisão que autorizou a desfiliação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, do PDT.

O recurso foi apresentado à Corte pela Executiva nacional do PDT, presidida de forma interina pelo deputado federal André Figueiredo (PDT). Ele disse que deve apresentar recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Não temos muita expectativa de reverter no âmbito do TRE", disse Figueiredo sobre o julgamento da segunda.

Veja também

O sentimento de Evandro Leitão, por outro lado, é de otimismo quanto ao resultado da nova deliberação pela Justiça Eleitoral estadual. No primeiro julgamento, houve unanimidade na decisão de autorizar a desfiliação de Leitão sem a perda de mandato como deputado estadual.

"A gente está otimista esperando que seja repetida a votação", ressaltou Evandro Leitão sobre o julgamento de segunda-feira. Sobre qual será o destino partidário caso a decisão seja mantida, o presidente da Alece disse que, neste momento, "não adianta ficar especulando", apesar de ressaltar, sem citar nominalmente, que já se sabe "o partido que nós convergimos mais".

"Próxima semana, quem sabe, se por ventura vier acontecer uma decisão por parte da Justiça Eleitoral aqui no estado do Ceará, a gente possa tomar uma posição. (...) Quem sabe a gente possa estar comunicando à população cearense (sobre o novo partido)", indicou Evandro Leitão.

Contudo, se depender da Executiva nacional, o impasse judicial sobre a saída de Evandro Leitão do PDT deve se alongar, agora no TSE. "Em sendo mantida a decisão (do TRE), haverá o recurso ao TSE", garantiu Figueiredo.