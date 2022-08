Conheça as propostas dos candidatos a governador para cinco obras polêmicas no Ceará

Com as campanhas eleitorais nas ruas e os candidatos correndo contra o tempo para conquistar o voto dos eleitores, o Diário do Nordeste questionou os postulantes mais competitivos ao Governo do Ceará sobre as propostas que eles têm para obras polêmicas no Estado.

Há, por exemplo, o Acquario, equipamento que começou a ser construído, mas está paralisado. O projeto é alvo de críticas da oposição.

Os candidatos Capitão Wagner (União), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT) também comentaram sobre como pretendem aumentar o uso do Centro de Formação Olímpica, equipamento já concluído, mas que ainda é apontado como "subutilizado".

Eles falaram ainda sobre o Anel Viário, a Linha Leste do Metrô de Fortaleza e a Usina de Barbalha.

Obra: Anel Viário

Legenda: Anel Viário aguarda conclusão de obras há anos Foto: Hermann Rabelo

Início da obra: 2010

Estágio: aguardando contratação de empresa

Iniciada em 2010, a obra de duplicação do Quarto Anel Viário de Fortaleza enfrenta uma série de percalços. Em 2011, o Governo do Ceará assumiu a responsabilidade pelo negócio. A construção, no entanto, foi paralisada entre 2015 e 2017. Neste ano, o processo de contratação de empresas para finalizar a obra fracassou após o Estado recusar duas propostas com preço discrepantes: uma de R$ 6,5 milhões e outra de R$ 700 milhões.

Capitão Wagner (União)

“É urgente que se conclua a obra do Anel Viário. Vai ser prioridade no nosso Governo para que se conclua logo.”

Elmano de Freitas (PT)

"Vamos concluir esta importante obra para a logística e para a economia do nosso Estado, ligando o Porto do Pecém ao Porto do Mucuripe. Depois que o Governo Federal concordou em passar a obra para o Estado, teremos condições de concluí-la."

Roberto Cláudio (PDT)

"Uma das prioridades da minha gestão e de forma emergencial será concluir o IV Anel Viário de Fortaleza. Buscaremos sanar as pendências contratuais e de licitação do projeto, tendo em vista esta obra ser fundamental para a Região Metropolitana. O diálogo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) será permanente, visando solucionar esta demanda da população."

Obra: Centro de Formação Olímpica (CFO)

Legenda: O CFO começou a ser construído em 2013 Foto: Kléber A. Gonçalves

Inauguração: 2014

Estágio: em funcionamento

O Centro de Formação Olímpica (CFO) do Ceará foi inaugurado ainda em 2014 – com obras incompletas – como o maior conjunto de instalações esportivas do País. O equipamento, orçado em R$ 226 milhões, é constantemente alvo de críticas por ser “subutilizado”. Desde 2014, o local recebe eventos esportivos e shows, mas em um volume aquém do prometido inicialmente. O Governo do Ceará, inclusive, já tentou parcerias para aumentar o uso do espaço, mas sem sucesso.

Capitão Wagner (União)

“O Centro de Formação Olímpica é um baita de um equipamento de esporte que vamos fazer funcionar de fato, hoje ele não funciona integralmente.”

Elmano de Freitas (PT)

O Centro de Formação Olímpica continuará formando talentos do nosso esporte de alto rendimento, em especial modalidades olímpicas. Vamos avançar e abrir as portas para escolas e comunidades, de modo a ampliar a utilização do equipamento.

Roberto Cláudio (PDT)

"O Centro de Formação Olímpica é um equipamento espetacular, tecnológico e moderno. Precisamos repensar a verdadeira vocação dele, para que seja aproveitado em sua totalidade. Sua concepção original, que é a formação de atletas, pode e deve ser mantida, porém, devemos integrá-la a realidade atual, as necessidades da nossa juventude e dar uma pluralidade ao seu uso. O CFO, o Estádio Castelão e todas as demais obras realizadas naquela região tem potencial de vitalização e vamos dar dinamismo a elas."

Obra: Acquario Ceará

Legenda: Obras do Acquario estão paralisadas há anos Foto: Natinho Rodrigues

Início da obra: 2012

Estágio: paralisada

Idealizado no primeiro Governo Cid Gomes (PDT), o Acquario do Ceará tinha como promessa atrair mais de um milhão de turistas por ano no Ceará. As obras começaram em 2012, com expectativa de conclusão para 2014. Dez anos depois, a construção segue sem conclusão. Paralisada desde 2015, a obra, orçada em R$ 300 milhões, já custou R$ 130 milhões aos cofres públicos.

Capitão Wagner (União)

“Vamos transformar o Acquario em um hub tecnológico para que empresas na área de tecnologia possam se instalar naquela região da Praia de Iracema e capacitar os jovens para entrar no mercado de trabalho.”

Elmano de Freitas (PT)

"Precisamos redirecionar os esforços em relação ao projeto do Acquario. Propomos buscar investidores nacionais e internacionais para que possamos dar destino definitivo à obra, sem uso de recursos públicos, e, preferencialmente, que colabore com o turismo."

Roberto Cláudio (PDT)

"Esse equipamento é importante para nosso estado, pois atrairá turistas, gerando renda para a população. Assim, o Projeto Acquário Ceará será reaproveitado. Não na sua perspectiva original, mas mantendo a integração com a vida e a economia do mar. E o mais importante, revitalizando a Comunidade Poço da Draga, criando oportunidade para a população local. Além dessa obra, pretendo investir mais no bairro da Praia de Iracema, exaltando as nossas tradições culturais e criando a Casa do Forró e a Casa do Humor Cearense."

Obra: Linha Leste do Metrô de Fortaleza

Legenda: Obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza Foto: Kid Jr

Início da obra: 2013

Estágio: em construção

Uma das obras prometidas como legado da Copa do Mundo de 2014, o Metrô de Fortaleza (Metrofor) ainda tem trechos sem conclusão. É o caso da Linha Leste, que agora tem prazo para início da operação somente em 2024. Ao todo, o equipamento é orçado em R$ 1,8 bilhão. Ainda no setor de mobilidade, o ramal Parangaba-Mucuripe do VLT de Fortaleza tem dois terminais em construção, com entrega prevista para este ano.

​Capitão Wagner (União)

“Temos que concluir a Linha Leste do Metrô de Fortaleza, obra importante de mobilidade urbana.”

Elmano de Freitas (PT)

"Iremos prosseguir com as obras e entregá-la o quanto antes. Cerca de 150 mil pessoas poderão utilizar o transporte quando inaugurarmos essa linha."

Roberto Cláudio (PDT)

"A Linha Leste do Metrô de Fortaleza terá um expressivo impacto na mobilidade de Fortaleza, por esta razão, dado também a sua importância e todo o investimento já empenhado nesta obra, iremos revisar todo o projeto e dar continuidade as intervenções. A meta é promover a cooperação entre as linhas de ônibus e o metrô, buscando sempre formas céleres para beneficiar a população, respeitando a natural expansão urbana da cidade."

Obra: Usina de Barbalha

Legenda: Usina foi adquirida pelo Governo do Ceará Foto: Elizangela Santos

Início da obra: -

Estágio: obras não começaram

Desativada há 17 anos, a Usina Manoel Costa Filho, hoje Usina Cariri I, em Barbalha, foi comprada em 2013 pelo Governo do Ceará por R$ 15,4 milhões. O equipamento ficou por ano sem uso definido, sofrendo com a deterioração, além dos custos com a manutenção. Neste ano, o Governo do Ceará anunciou oficialmente que irá investir R$ 39 milhões para a criação do Centro de Tecnologia de Cultivo Protegido (CTCP) no local.

​Capitão Wagner (União)

“Nós vamos avaliar a Usina de Barbalha dentro da destinação que o Governo deu. Se é a destinação mais viável ou se utilizamos o equipamento de uma forma diferente.”

Elmano de Freitas (PT)

"Transformaremos a Usina Manoel Costa Filho (Usina Cariri 1), em Barbalha, no Centro de Tecnologia de Cultivo Protegido. O objetivo é desenvolver tecnologias para todo o Estado com o intuito de reduzir o volume de defensivos agrícolas, usar água de forma racional, aumentar a produtividade e melhorar qualidade dos produtos cultivados, dentre outros."

Roberto Cláudio (PDT)

"Usina Cariri I, em Barbalha é uma questão desafiadora que precisa ser amplamente estudada. É prematuro falar sobre sua viabilidade, sem ter acesso a todo o escopo da sua concepção. Nosso corpo técnico irá avaliar o potencial que a mesma pode gerar para a agricultura, por meio do cultivo em ambiente monitorado. Nosso foco sempre será levar tecnologia e modernidade para a população, mas de forma planejada, avaliada e contando com o diálogo, incluindo o debate no Plano de Governo, com a participação dos mais interessados, no caso, a população da região."

