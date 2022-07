Anel Viário fica sem previsão de conclusão de obras após fracasso de edital

As obras do Anel Viário deverão ser atrasadas mais uma vez já que o processo de contratação da empresa para a conclusão das obras fracassou.

O edital lançado pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Estado contou com apenas duas empresas interessadas, cadastradas pelo Regime Diferenciado de Contratação (RDC) eletrônico.

Além disso, segundo informação do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará (Sinconpe-CE), os valores apresentados pelas empresas não foram aprovados pela SOP. Uma das interessadas apresentou um valor muito abaixo do mercado (R$ 6,5 milhões), enquanto a outra ultrapassou o valor estipulado para conclusão das obras (R$ 700 milhões).

Pelo caráter dos processos licitatórios e trâmites necessários, a SOP confirmou ainda não haver previsão para um novo chamamento de empresas. O cenário faz com que o Anel Viário siga sem previsão de conclusão das obras.

Obras se arrastam há anos

O presidente do Sinconpe-CE, Dinalvo Dinz, lamentou o impasse no andamento do processo, afirmando que as obras do Anel Viário vem enfrentando muitos obstáculos nos últimos anos.

As obras do Anel Viário de Fortaleza se arrastam desde 2010.

"Essa obra vem se arrastando há anos, e um dos problemas é a desatualização da tabela de valores. Por isso, tivemos mais um processo de licitação, mas foi deserta e se a tabela não for atualizada não terá empresa interessada para finalizar a obra", disse.

Além disso, Diniz apontou que esse já é o terceiro processo de licitação sem sucesso para o Anel Viário. O projeto é aguardado pelo potencial de ganho logístico para a Região Metropolitana de Fortaleza, relevante para conectar pontos importantes do mercado local, de acordo com o presidente do Sinconpe.