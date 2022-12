Como Margareth Menezes se tornou um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Cultura

Ícone do Carnaval baiano, a cantora Margareth Menezes é um dos nomes mais fortes cotados para assumir o Ministério da Cultura na gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Com base em informações de bastidores, alguns veículos já confirmam a nomeação da artista, mas anúncio ainda não foi feito oficialmente.

O nome de Margareth Menezes para o ministério que será recriado é endossado pela futura primeira dama Rosângela Silva, a Janja, esposa de Lula. A artista também se encaixa em um perfil desejado pelo futuro governo para a composição dos ministérios, por ser mulher, negra e nordestina.

Após o resultado das urnas, Lula havia demonstrado interesse em chamar um artista para assumir a pasta como foi feito em seu primeiro governo, com a nomeação de Gilberto Gil. Além de Margareth, alguns nomes que foram cotados para o ministério foram Marieta Severo, Emicida, Daniela Mercury, Chico César, Lucélia Santos e Flora Gil.

Quem é Margareth Menezes?

Hoje aos 60 anos, Margareth iniciou sua carreira há mais de 40 anos, sendo um dos nomes mais influentes da música baiana. Com mais de dez álbuns e mais de 20 turnês internacionais, ela conquistou dois troféus Caymmi, quatro troféus Dodô e Osmar e foi indicada ao Grammy Awards e Grammy Latino.

Entre as músicas mais conhecidas, regravadas por Ivete Sangalo, estão Dandalunda, Faraó, Versos de Amor, Pelourinho e Ellegibo e outras.

É fundadora da Associação Fábrica Cultural, uma organização social sem fins lucrativos que atua com Cultura, Educação e Sustentabilidade em Salvador. Essa é sua única experiência em gestão, algo que tem sido criticado por algumas pessoas da cena cultural, que querem que esteja a frente do ministério alguém com habilidade de articulação política.

Nomeações em outros ministérios

Lula começou na última sexta-feira (9) a anunciar nomes para compor os ministérios do futuro governo, começando pelos Ministérios da Fazenda, Justiça, Casa Civil, Relações Exteriores e Defesa.

A Fazenda, ministério que será desmembrado da Economia, será assumida pelo ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad (PT). O ex-deputado José Múcio (PTB-PE) comandará o Ministério da Defesa e o ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB-MA), o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O Ministério das Relações Exteriores ficará sob comando do embaixador Mauro Vieira e o ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT) será o titular da Casa Civil.