Comissão da Câmara pede cancelamento do show de Amado Batista no aniversário de Fortaleza

A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) enviou um ofício à Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), nesta sexta-feira (10), para pedir o cancelamento da participação do cantor Amado Batista na programação do aniversário de 300 anos da capital cearense.

De acordo com o cronograma da festa, o artista deve se apresentar domingo (12) no palco do Jangurussu, às 20h45. Serão quase duas horas de show.

No requerimento enviado à Prefeitura da Cidade, a presidente da comissão, vereadora Adriana Gerônimo, considerou que o cantor recentemente foi incluído na "lista suja" do trabalho escravo no Brasil. Conforme o documento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ele foi citado em duas autuações registradas em Goianápolis, em Goiás.

Os casos aconteceram em 2024 e envolveram dez trabalhadores do Sítio Esperança e quatro do Sítio Recanto da Mata.

A Câmara aprovou em 2017 lei que proíbe a manutenção de alvarás de funcionamento e licenças de empresas que são autuadas por trabalho escravo, o que demonstra a íntima interação com o papel da administração pública de coibir sua aderência ou incentivo pecuniário, bem como de não promover a visibilidade positiva de qualquer empresa que tenha envolvimento com esse tipo de crime. A lógica não seria diferente, portanto, para a contratação de artistas que são autores de violações da mesma temática". Adriana Gerônimo Vereadora de Fortaleza

Além de cancelar a apresentação, a parlamentar pediu que a Prefeitura explique em seus canais oficiais o que motivou o impedimento do show, "com o objetivo educativo e reafirmador da garantia e da defesa dos direitos humanos diante da população de Fortaleza".

O Diário do Nordeste procurou a Setfor na tarde desta sexta para tratar do assunto, retomou o contato à noite e não obteve retorno da pasta. O espaço segue aberto para incluir o posicionamento da administração municipal.

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Programação do aniversário de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza preparou uma programação especial de shows no próximo domingo (12) para celebrar o aniversário da Capital.

A festa será distribuída em três polos: Praia de Iracema, Jangurussu e Granja Portugal. Veja as atrações:

Aterrinho da Praia de Iracema

Endereço: Praia de Iracema

18h: Marcos Lessa

19h30: Alcione

21h20: Alexandre Pires

23h10: Simone Mendes

01h05: Nattan

03h10: Superbanda

Granja Portugal

Endereço: Rua Vital Brasil, nº2140, na Granja Portugal

18h: Dipas

19h15: Laninha Show

20h45: Rey Vaqueiro

22h40: Felipe Amorim

Jangurussu

Endereço: Avenida Castelo de Castro, nº100, no São Cristóvão

18h: Os Transacionais

19h15: Diego Facó

20h45: Amado Batista

22h40: Zé Vaqueiro