Maratona de Fortaleza: veja mudanças no trânsito e nas linhas de ônibus da cidade

A Maratona de Fortaleza será realizada neste domingo (12). Por isso, as ruas da capital vão passar por uma série de adaptações para receber o evento que terá 10 mil corredores. Serão quatro percursos (5km, 10km, 21km e 42km). O Detran, a AMC e a Etufor divulgaram o plano de ação para a competição, que vai passar por diversas ruas da capital cearense.

AMC

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) vai disponibilizar batedores para auxiliar durante todos os percursos das quatro provas. Além disso, fará bloqueios ao longo do percurso e vai ordenar o tráfego. Ao todo, serão 70 agentes. Também haverá uso do Centro Intergrado de Videomonitoramento para acompanhar a prova.

11 de abril

20h - Início da proibição do estacionamento na Avenida Beira-Mar, entre as ruas Rui Barbosa e Mercado dos Peixes.

12 de abril (Dia da prova)

3h às 11h - Bloqueios nas avenidas Leste-Oeste, Adolfo Caminha, Pessoa Anta, Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar (trecho entre Jacinto Matos e Mercado dos Peixes).

Tráfego compartilhado: Ruas Vicente de Castro, José Saboia e Dioguinho.

ETUFOR

Diversas linhas de ônibus serão impactadas com o evento, em especial aquelas que fazem parte do percurso ou da proximidade dele. A Etufor (Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza) reforça que esses trechos vão se adequar ao trânsito local e, com isso, vão realizar itinerários o mais próximo do original.

Os veículos que passam pelas vias abaixo terão o percurso modificado.

Av. Historiador Raimundo Girão: 15 linhas

Av. Monsenhor Tabosa: 3 linhas

Av. Leste-Oeste: 8 linhas

Av. Pres. Castelo Branco: 11 linhas

DETRAN

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) terá três equipes no evento. Serão seis agentes no total. Haverá uma equipe fixa na rotatória da Sabiaguaba, outra no retorno da CE 010 e a última será móvel, com base no posto Maluaga.