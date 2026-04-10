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Maratona de Fortaleza: veja mudanças no trânsito e nas linhas de ônibus da cidade

Evento vai reunir 10 mil participantes em quatro provas

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:34)
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Legenda: Maratona de Fortaleza será realizada neste domingo (12).
Foto: Thiago Gadelha/SVM

A Maratona de Fortaleza será realizada neste domingo (12). Por isso, as ruas da capital vão passar por uma série de adaptações para receber o evento que terá 10 mil corredores. Serão quatro percursos (5km, 10km, 21km e 42km). O Detran, a AMC e a Etufor divulgaram o plano de ação para a competição, que vai passar por diversas ruas da capital cearense. 

AMC

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) vai disponibilizar batedores para auxiliar durante todos os percursos das quatro provas. Além disso, fará bloqueios ao longo do percurso e vai ordenar o tráfego. Ao todo, serão 70 agentes. Também haverá uso do Centro Intergrado de Videomonitoramento para acompanhar a prova. 

11 de abril 

  • 20h - Início da proibição do estacionamento na Avenida Beira-Mar, entre as ruas Rui Barbosa e Mercado dos Peixes.

12 de abril (Dia da prova)

  • 3h às 11h - Bloqueios nas avenidas Leste-Oeste, Adolfo Caminha, Pessoa Anta, Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar (trecho entre Jacinto Matos e Mercado dos Peixes).
  • Tráfego compartilhado: Ruas Vicente de Castro, José Saboia e Dioguinho.

ETUFOR

Diversas linhas de ônibus serão impactadas com o evento, em especial aquelas que fazem parte do percurso ou da proximidade dele. A Etufor (Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza) reforça que esses trechos vão se adequar ao trânsito local e, com isso, vão realizar itinerários o mais próximo do original. 

Os veículos que passam pelas vias abaixo terão o percurso modificado. 

  • Av. Historiador Raimundo Girão: 15 linhas
  • Av. Monsenhor Tabosa: 3 linhas
  • Av. Leste-Oeste: 8 linhas
  • Av. Pres. Castelo Branco: 11 linhas 

DETRAN

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) terá três equipes no evento. Serão seis agentes no total. Haverá uma equipe fixa na rotatória da Sabiaguaba, outra no retorno da CE 010 e a última será móvel, com base no posto Maluaga.

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