Com 10 mil atletas, Maratona de Fortaleza terá operação especial de saúde, segurança e trânsito

A Maratona de Fortaleza terá ampla infraestrutura de saúde e de segurança, além da organização de trânsito para o conforto dos 10 mil participantes e também da população da capital cearense. O evento ocorre neste domingo (12) para celebrar os 300 anos da cidade. Diversos órgãos do Governo do Ceará e da Prefeitura apresentaram o plano operacional. Haverá QR Code de Socorro, 200 agentes de segurança e mais.

A prova terá quatro distâncias: 5km, 10km, 21km e 42km. Pela primeira vez, a capital cearense vai receber uma prova de corrida vai começar às 4 horas da manhã. Será cerca de 1h10 minutos de corrida sem luz solar. A estimativa é de que o último corredor cruze a linha de chegada da Maratona às 10 horas da manhã. A partir daí, o percurso será desmontado.

SAÚDE

A Secretaria de Saúde de Fortaleza, além do Samu, darão suporte ao evento. Haverá quatro ambulâncias básicas, além de 12 motossocorristas. Todas as motos com desfibrilador. A UP da Praia do Futuro, o HGF e o IJF serão as unidades de saúde de referência, além de quatro postos médicos avançados. Só nos postos médicos avançados, serão 41 profissionais, além dos demais em escala de plantão habitual.

Já a estrutura de Safety da prova vai oferecer diversos serviços, entre eles o QR Code de Socorro. Cada atleta terá ao lado do peito um QR Code visível. Ele servirá para ajudar em qualquer emergência. Como? O agente se aproxima, faz a leitura do QR Code que vai acionar no sistema a equipe médica mais próxima da ocorrência. A tecnologia é inédita e será utilizada pela primeira vez na capital cearense. Também haverá quatro postos médicos ao longo dos percursos.

TRÂNSITO

A Autarquia Municipal de Trânsito vai disponibilizar batedores para auxiliar durante todos os percursos das quatro provas. O efetivo ordinário também estará operante. Além disso, haverá uso do Centro Intergrado de Videomonitoramento para acompanhar a prova.

SEGURANÇA

A segurança do evento terá a participação da Guarda Municipal, além da Polícia Militar. O primeiro grupo estará nos locais das provas a partir das 3 horas da manhã. Serão 100 profissionais, com todas as viaturas disponíveis.

Já no sábado, a partir das 22h, haverá patrulhamento no local com duas viaturas. No domingo, a partir das 3 horas, serão 10 viaturas da PM, mais duas do Choque e Raio. Além do motopatrulhamento. Ao todo, serão 98 policiais militares à serviço.