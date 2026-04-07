Veja camisas da Maratona de Fortaleza e data para entrega de kits

A Maratona Internacional de Fortaleza está se aproximando. A corrida, que já é um grande marco no calendário do esporte, será realizada no próximo domingo (12), em celebração aos 300 anos da capital cearense. Serão 10 mil participantes distribuídos em quatro percursos: 5km, 10km, 21km e 42km. Para cada trajeto, uma cor de camisa diferente. Além disso, desenhos com referência a duas marcadas da cidade: sol e mar. A entrega de kits terá início na quinta-feira (8), no Centro de Eventos do Ceará.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Camisas dos 5km (azul) e 10km (vermelha). Foto: Divulgação/Maratona de Fortaleza

Legenda: Camisas de 21km (laranja) e 42km (azul). Foto: Divulgação/Maratona de Fortaleza

CRONOGRAMA ENTREGA DE KITS

8/ABRIL - 10H ÀS 20H

9/ABRIL - 10H ÀS 20H

10/ABRIL - 10H ÀS 20H

11/ABRIL - 08H ÀS 18H

Local de retirada: Centro de Eventos do Ceará, Pavilhão Jericoacoara, acesso pelo Portão C/Oeste.

A medalha da corrida foi desenvolvida pelo artista plástico Mano Alencar, com traços das paisagens natural e urbana da cidade. Veja mais aqui. Com dez mil inscritos em 82 dias, todas as unidades federativas do país estarão representadas. A prova também terá atletas de outras nações. Argentina, Chile, Estados Unidos, França, Itália, Portugal e Reino Unido.

Serviço:

Evento: 1ª Maratona de Fortaleza

Data: 12 de abril de 2026

Local: Fortaleza/CE e Região Metropolitana

Percursos: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Site: www.maratonadefortaleza.com.br