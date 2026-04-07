Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja camisas da Maratona de Fortaleza e data para entrega de kits

Entrega de kits terá início na quinta-feira (8), no Centro de Eventos do Ceará

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Maratona de Fortaleza terá quatro cores diferentes de camisas.
Foto: Divulgação/Maratona de Fortaleza

A Maratona Internacional de Fortaleza está se aproximando. A corrida, que já é um grande marco no calendário do esporte, será realizada no próximo domingo (12), em celebração aos 300 anos da capital cearense. Serão 10 mil participantes distribuídos em quatro percursos: 5km, 10km, 21km e 42km. Para cada trajeto, uma cor de camisa diferente. Além disso, desenhos com referência a duas marcadas da cidade: sol e mar.  A entrega de kits terá início na quinta-feira (8), no Centro de Eventos do Ceará. 

VEJA IMAGENS:

camisa
Legenda: Camisas dos 5km (azul) e 10km (vermelha).
Foto: Divulgação/Maratona de Fortaleza

camisas
Legenda: Camisas de 21km (laranja) e 42km (azul).
Foto: Divulgação/Maratona de Fortaleza

CRONOGRAMA ENTREGA DE KITS

  • 8/ABRIL - 10H ÀS 20H
  • 9/ABRIL - 10H ÀS 20H
  • 10/ABRIL - 10H ÀS 20H
  • 11/ABRIL - 08H ÀS 18H

Local de retirada: Centro de Eventos do Ceará, Pavilhão Jericoacoara, acesso pelo Portão C/Oeste.

A medalha da corrida foi desenvolvida pelo artista plástico Mano Alencar, com traços das paisagens natural e urbana da cidade. Veja mais aqui. Com dez mil inscritos em 82 dias, todas as unidades federativas do país estarão representadas. A prova também terá atletas de outras nações. Argentina, Chile, Estados Unidos, França, Itália, Portugal e Reino Unido. 

Serviço:

  • Evento: 1ª Maratona de Fortaleza
  • Data: 12 de abril de 2026
  • Local: Fortaleza/CE e Região Metropolitana
  • Percursos: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km
  • Site: www.maratonadefortaleza.com.br 

Veja também

teaser image
Jogada

Maratona de Fortaleza: prova terá percursos em diversas áreas da cidade; confira

teaser image
Jogada

Maratona de Fortaleza: prova terá percursos em diversas áreas da cidade; confira

teaser image
Jogada

Maratona de Fortaleza reúne atletas do Brasil e de outros países

Assuntos Relacionados

Jogada

Ferroviário x Jacuipense/BA: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada da Copa do Nordeste

Vladimir Marques Há 50 minutos

Jogada

Fortaleza 300 Anos - Muito além de Ceará e Fortaleza: quais os outros clubes de futebol da capital

Na semana do aniversário da capital cearense, o Jogada apresenta os nove clubes do futebol local

Vladimir Marques Há 50 minutos
cru

Jogada

Barcelona-EQU x Cruzeiro na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam pela Copa Libertadores

Liuê Góis Há 1 hora
camisas

Jogada

Veja camisas da Maratona de Fortaleza e data para entrega de kits

Entrega de kits terá início na quinta-feira (8), no Centro de Eventos do Ceará

Crisneive Silveira Há 1 hora
Fluminense

Jogada

Deportivo La Guaira x Fluminense na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Liuê Góis Há 1 hora

Jogada

Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians, com Leó Porto, ex-Fortaleza, de auxiliar

Treinador chega para substituir Dorival Junior, demitido após derrota para o Inter no domingo

Vladimir Marques 06 de Abril de 2026