Ciro diz que PT 'tem mandado recados intoleráveis' e PDT 'não aceitará imposição'

O pré-candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes, voltou a falar, nesta segunda-feira (30), sobre a relação com o PT no Ceará e o impasse interno do PDT pela escolha de quem será cabeça de chapa nas eleições de 2022. "Quem vai escolher a candidatura do PDT é o PDT. Não aceitaremos imposição seja de quem for e seja qual consequência for", disse o pedetista.

O ex-governador do Ceará ministra, nesta manhã, uma aula magna no lançamento da Escola do Parlamento, na Câmara Municipal de Fortaleza.

Desde o início de maio, após ataques de Ciro ao PT no Estado, a aliança tem sofrido impasses, com ameaças de ruptura por alas petistas e declarações de possíveis vetos ao nome do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, um dos pré-candidatos do PDT.

"Infelizmente uma parte de outros partidos, dentre eles o PT, tem mandado pelos jornais recados absolutamente intoleráveis", afirmou Ciro.

Também participam do evento Roberto Cláudio e o deputado federal Mauro Filho, ambos pré-candidatos do PDT. A governadora Izolda Cela completa a lista de possíveis nomes.

"Sempre haverá a possibilidade de traição, mas, no que está entendido a bem do Ceará, o PDT está com a possibilidade de escolher a alternativa", disse Ciro.