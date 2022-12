Cinco destaques dos bastidores da diplomação dos políticos eleitos no Ceará

Convocados pela Justiça Eleitoral, os políticos eleitos pelos cearenses neste ano foram diplomados na noite desta sexta-feira (16). No evento, com algumas das principais lideranças do Estado, houve manifestações pró-democracia, pressões para definição do secretariado, além de tensão sobre indicação para cargos federais.

Confira alguns dos destaques do encontro.

Ausência de Sarto

Logo no início do evento, a ausência de uma liderança política chamou atenção. Anunciado pelo cerimonial do evento, inclusive com espaço reservado a ele na mesa principal, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), não compareceu à diplomação dos aliados e de adversários.

A cadeira reservada ao pedetista chegou a ficar vazia por alguns minutos durante a cerimônia, mas acabou sendo retirada logo em seguida.

Legenda: Cadeira reservada para o prefeito de Fortaleza ficou vazia na cerimônia

Mais cedo, o mandatário esteve em um tradicional almoço promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). Já na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), a ausência foi apontada, inclusive por parlamentares, na diplomação. O político não justificou o motivo de ter faltado ao evento.

Camilo diplomado ao lado do pai

Acompanhado da esposa, Onélia Santana, e da mãe, Ermengarda Sobreira, o senador eleito Camilo Santana escolheu o pai, o ex-deputado Eudoro Santana, para acompanhá-lo na hora de receber o diploma de eleito.

Legenda: Eudoro Santana, pai do senador eleito Camilo Santana, grita "viva a democracia" após diplomação do filho Foto: Reprodução

O que chamou atenção foi que o pai do petista fez uma manifestação pró-democracia: “viva a democracia”, gritou Eudoro com o punho erguido. A frase arrancou aplausos da plateia. Em seguida, Camilo deu um abraço no pai.

Legenda: Camilo beija o pai após a diplomação Foto: Thiago Gadelha

Aos 86 anos, Eudoro atua nos bastidores da política cearense. Atualmente, ele lidera a equipe de transição do Governo Izolda para o Governo Elmano. O político também é ex-preso político e foi um dos mais conhecidos militantes cearenses no combate à ditadura militar.

Manifestações políticas

Não só Eudoro aproveitou o momento para se manifestar. Alguns parlamentares também fizeram gritos pró-democracia, religiosos e conservadores. O primeiro foi o deputado estadual De Assis Diniz (PT), que, de punho erguido, gritou: “pátria livre, venceremos”.

Entre aliados do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições, também houve manifestação. “Deus, pátria e família”, disse o deputado estadual eleito Sargento Reginauro (União) logo após ser diplomado. O lema é repetido frequentemente pelo presidente e faz referência a valores conservadores e cristãos.

Legenda: Deputado De Assis Diniz se manifesta durante diplomação Foto: Reprodução

Entre alguns presentes na diplomação, havia a expectativa de manifestação também do deputado federal eleito André Fernandes (PL), principal apoiador do presidente Jair Bolsonaro no Ceará. O político, no entanto, apenas cumprimentou os integrantes da Justiça Eleitoral ao receber o diploma.

O governador eleito, Elmano de Freitas (PT), também exaltou a Justiça Eleitoral pelo trabalho durante a eleição deste ano, logo após ser diplomado. “Parabéns à Justiça Eleitoral do Ceará e do Brasil”, declarou sob aplausos.

Houve ainda espaço para manifestações religiosas. O deputado estadual reeleito Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) foi o responsável pelo momento. “Toda honra e toda glória ao senhor Jesus, hoje e para todo o sempre. Aqueles que crêem dizem amém”, pediu o deputado, que foi atendido pela plateia.

Tensão sobre a montagem dos governos

Com toda a bancada cearense reunida, o assunto mais comum entre as rodas de conversas era sobre o convite do presidente eleito Lula (PT) para que o senador eleito Camilo Santana ocupe o comando do Ministério da Educação (MEC).

Legenda: Camilo Santana não comentou convite para o Ministério da Educação Foto: Thiago Gadelha

O cearense, no entanto, se esquivou repetidas vezes da pergunta. "Hoje é o dia da diplomação. Hoje é só festa para a gente garantir o mandato", disse. Aliados do petista, por outro lado, comemoram a possibilidade de ver o aliado no MEC.

Eunício Oliveira (MDB) Deputado federal eleito “Tenho informações de que o presidente Lula pretende entregar o Ministério da Educação para Camilo, em nome da bancada do PT, e a Secretaria de Educação Básica para Izolda. Se for feito, será importante para o Ceará"

“A educação do Ceará está em alta no Brasil inteiro. Tanto Camilo quanto Izolda têm boa experiência. Fico feliz por esse momento”, acrescentou o deputado federal Idilvan Alencar (PDT), aliado de primeira ordem de Izolda.

Legenda: Deputado federal eleito Eunício Oliveira (MDB) Foto: Thiago Gadelha

Quem também reforçou essa tese foi o deputado federal José Guimarães (PT), vice-presidente do PT. “O melhor dos mundos é a dupla dirigir o Ministério da Educação. É muito importante para o Ceará. Camilo tem marcas que são referência no Brasil, já Izolda é referência na educação básica. Ele ministro e Izolda ao lado dele, para os dois darem ao país o que deram ao Ceará”, defendeu.

Lideranças partidárias também comentaram sobre a definição do secretariado do Governo Elmano. O petista ressaltou que a definição dos comandantes das pastas deve ocorrer nos últimos dias do ano.

Elmano de Freitas (PT) Governador eleito “Estamos dialogando, começando a conversar com os partidos, já ouvimos um pouco os partidos, seguimos dialogando. Nossa ideia era anunciar até o dia 16, mas temos o processo nacional em debate, então achei prudente aguardar o processo nacional se concluir para divulgarmos os nomes”

O deputado estadual reeleito Zezinho Albuquerque (PP) e Eunício Oliveira, presidente do MDB Ceará, disseram que aguardam o convite, nos próximos dias, para conversar com o governador eleito.

“Ele está no tempo dele, o importante é somar as forças e dar continuidade a esse projeto, vai dar tudo certo”, reforçou Zezinho.

Nesta sexta-feira, Elmano iniciou oficialmente a retomada de diálogo com integrantes do PDT Ceará para reconstruir a aliança rompida na campanha deste ano. O encontro ocorreu pela manhã.

Legenda: Elmano disse que aguarda anúncio de ministros para definir secretários no Ceará Foto: Thiago Gadelha

“Pela reunião, fiquei esperançoso de que vamos construir o entendimento. Evidentemente que uma campanha tem arestas, somos partidos distintos, então não pensamos exatamente igual em tudo, mas temos mais convergências que divergencias”, concluiu.

Domingos Neto diplomado pelo pai

Único deputado ausente na diplomação por motivos de saúde, o deputado federal reeleito Domingo Neto (PSD) foi representado pelo pai, o ex-vice-governador Domingo Filho (PSD), na cerimônia.

Legenda: Domingos Neto (PSD) foi representado pelo pai, Domingos Filho (PSD), na diplomação Foto: Thiago Gadelha

O ex-mandatário disputou a vice-governadoria do Estado no pleito deste ano na chapa liderada por Roberto Cláudio (PDT), mas a dupla acabou derrotada. Ainda assim, a Família Aguiar elegeu, além de Domingos Neto, a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD), filha de Domingos Filho e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar. Gabriela também foi diplomada nesta sexta.

Em uma das raras aparições públicas após a derrota, Domingos Filho comentou sobre seu futuro político.

Domingos Filho (PSD) Ex-vice-governador do Ceará “Não tivemos nenhuma conversa, não temos nada marcado também. Tivemos conversas no segundo turno com o senador Cid e com o Catanho (assessor de Luizianne Lins), mas adotamos a liberação da bancada. O PSD está em uma aproximação com Lula, mas não tivemos conversa no Ceará. Não podemos nos manifestar sobre o que não fomos convocados”

