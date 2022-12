Cid Gomes defende Camilo e Izolda no MEC: ‘estender a boa experiência cearense’

O senador licenciado Cid Gomes (PDT) comemorou, nesta sexta-feira (16), a possibilidade do ex-governador e senador eleito, Camilo Santana (PT), e da governadora Izolda Cela (sem partido) integrarem o Ministério da Educação (MEC) no Governo de Lula (PT) em 2023.

A declaração foi feita após reunião do PDT para definir a posição do partido no próximo governo Estadual. Na ocasião, ele disse que acha a representação da dupla cearense "ótima para o Brasil".

O nome do petista ganhou força nos últimos dias para o comando da pasta diante de pressão do PT para que o cargo fosse ocupado por alguém da legenda. Com isso, Izolda, que era a principal cotada anteriormente e poderia ser a primeira mulher a assumir o cargo desde a redemocratização, ocuparia o segundo maior cargo do escalão do MEC: secretária de Educação Básica.

Cid Gomes Senador "Eu acho ótimo para o Brasil, porque o que se tem hoje é uma compreensão de que o modelo cearense de Educação é o melhor modelo para servir de referência. Nessas áreas, você não inventa moda, né? O que se mostrou aqui no Ceará é que é possível, mesmo na dificuldade de recurso, você atingir índices de Educação que são referenciais para o Brasil. Então espero que essa dupla possa estender a boa experiência cearense para todos os estados e para todos os municípios do Brasil"

Sobre a perda de força do nome da governadora Izolda Cela para ser a titular da Pasta nos últimos dias, Cid disse que não tem acompanhado os bastidores, mas comemorou o peso dos nomes cearenses no novo Governo.

"Eu não conheço bastidores, sinceramente eu não conheço. O importante é que nós teremos dois cearenses: um à frente do Ministério e o outro com a secretaria que tem maior atuação, que tem maior interação com os estados e municípios. Quem faz Educação Básica não é o Governo Federal, mas o Governo Federal pode cumprir um papel de orientar, de dar assistência, de dar apoio e com isso fazer com que a Educação Básica, que é fundamental, seja melhor", destacou.