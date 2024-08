Candidato à Prefeitura de Fortaleza, George Lima diz que é 'livre de qualquer acordo político'

“Há indicadores que a população possa vir a indicar para as mudanças serem feitas em tempo hábil, não de uma gestão para outra, de um ano para outro, e contratar também pessoas para trabalhar no primeiro e no segundo escalão não ligadas à política, pessoas com experiência de gestão, com boa vontade de contribuir e, se não der o resultado esperado, ser desligado de imediato, não tem que ficar esperando a decisão política. Então, é uma ideia que a gente vem trazer para a política, o imediatismo e que tenha a iniciativa privada”, frisou George Lima.