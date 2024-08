Solidariedade escolhe advogada como candidata a vice-prefeita de Fortaleza em chapa pura do partido

A advogada Rachel Girão foi escolhida pelo Solidariedade como candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo ex-deputado George Lima (SD). A convenção que oficializou a dupla no pleito ocorreu nesta segunda-feira (5), no último dia do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. A legenda não terá candidatos ao legislativo municipal de Fortaleza.

Rachel, que é estreante na política, disse ter algumas prioridades que irá defender na campanha.

“Quero usar o meu papel como mulher, que sempre advoguei, sempre exerci a profissão, sempre trabalhei em prol dos menos favorecidos, dos mais vulneráveis, e agora vou poder trabalhar e poder lutar por isso de uma forma mais ativa”, disse.

“Eu me preocupo muito com a questão social como um todo, mas também com a questão da segurança, das oportunidades de trabalho para os jovens e para as mulheres, para que elas tenham as mesmas oportunidades de trabalho e o mesmo reconhecimento que os homens. Que as mulheres, além de grandes líderes que são nos seus lares, nas famílias, também tenham a oportunidade de lidar e exercer a política pública” Rachel Girão (SD) Advogada e candidata a vice-prefeita de Fortaleza

Em conversa com o PontoPoder, Rachel destacou sua trajetória filantrópica. “Sou advogada de carreira, já atuei em alguns órgãos, já advoguei também de forma privada na área do Direito Internacional, mas sempre tive um trabalho voluntário de forma particular, angariando fundos junto a amigos e empresários. Agora, eu espero exercer esse trabalho de uma forma mais ativa, contribuindo para o desenvolvimento da nossa sociedade entre os menos favorecidos”, concluiu.