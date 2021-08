Câmara de Fortaleza volta do recesso com ausência de Sarto e flexibilização de protocolos

Após um mês de recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Fortaleza retomou os trabalhos legislativos nesta segunda-feira (2), sem a tradicional presença do prefeito, que também não enviou representante para a solenidade. Com o avanço da vacinação e diminuição do número de casos de Covid-19 em Fortaleza, a Casa iniciou o segundo semestre legislativo com novas regras.

A participação de José Sarto (PDT) e do vice Élcio Batista (PSB) havia sido confirmada através de convite formal aos vereadores, feito pela presidência da Casa. Com as ausências dos representantes do Executivo, porém, a sessão foi breve e durou cerca de 35 minutos.

No protocolo, houve apenas a execução dos hinos nacional e do Município, e um breve pronunciamento do presidente da Casa, vereador Antônio Henrique (PDT).

Durante o discurso, Henrique registrou a ausência do prefeito, mas não informou o motivo pelo qual José Sarto não participaria mais da sessão solene.

Antônio Henrique (PDT) Presidente da Câmara Ele (José Sarto) tinha confirmado. Então fica registrada a ausência do prefeito Sarto aqui nessa sessão de abertura dos trabalhos desse segundo período legislativo".

O vice-prefeito Élcio Batista esteve na Câmara durante a manhã, mas também não participou da sessão. Élcio não chegou a entrar no plenário, e nem compôs a Mesa Diretora.

A participação do prefeito ou de um representante nas primeiras sessões do Legislativo Municipal é tradicional - serve como uma aproximação e demonstração de harmonia com o Executivo. A última vez que o chefe do Executivo faltou à sessão de abertura dos trabalhos na Câmara havia sido em 2012, quando a Prefeitura era comandada por Luizianne Lins (PT).

Na Câmara de Fortaleza, o prefeito José Sarto tem ampla base aliada. O Diário do Nordeste procurou as assessorias do prefeito e do vice para saber o motivo das ausências, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. Legenda: O presidente Antônio Henrique (PDT) foi o único que discursou na abertura dos trabalhos Foto: CMFor

Novas permissões