Câmara de Caxias do Sul aprova processo de cassação de vereador que foi xenofóbico com baianos

A abertura do processo de cassação do vereador Sandro Fantinel (sem partido) foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Caxias do Sul, no RS, nesta quinta-feira (2). O parlamentar causou polêmica nesta semana por proferir declarações xenofóbicos ao falar mal de baianos e dizer que só "vivem na praia, tocando tambor".

Uma comissão parlamentar foi criada para o caso e será presidida pela vereadora Tatiane Frizzo (PSDB), com relatoria de Edi Carlos Pereira de Souza (PSB). Foram dados 90 dias para ser apresentado um relatório final para votação em plenário. As informações são do O Globo.

Um grupo de manifestantes entrou na Câmara para se posicionar contra o Fantinel: "Fascistas, racistas, não passarão".

O CASO

O vereador foi acusado de xenofobia contra baianos ao fazer um discurso sobre o caso de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves. De acordo com o deputado estadual Leonel Radde (PT), um Boletim de Ocorrência contra a fala foi registrado.

No discurso, o parlamentar pede que os produtores da região "não contratem mais aquela gente lá de cima", se referindo a trabalhadores vindos da Bahia. Segundo Fantinel, os funcionários da Argentina que seriam "limpos, trabalhadores e corretos".

"Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com argentino ou com um grupo de argentinos. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição, deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa para vocês não se incomodarem novamente", discursou na Câmara.