Quem é Sandro Fantinel, vereador gaúcho que ofendeu baianos

Após as declarações xenofóbicas do vereador Sandro Fantinel (Patriota) contra baianos, a Polícia Civil de Caxias do Sul (RS) instaurou, nesta quarta-feira (1º), inquérito para apurar crime de racismo nas falas do político, segundo informações do jornal O Globo.

Na terça-feira (28), Fantinel discursava em defesa de empresas agrícolas que contrataram trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão, quando pediu aos produtores da região que "não contratem mais aquela gente lá de cima", se referindo a trabalhadores vindos da Bahia. Segundo o vereador, os funcionários da Argentina que seriam "limpos, trabalhadores e corretos".

Quem é Sandro Fantinel?

Empresário ligado ao agronegócio, Sandro Fantinel é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e está no seu primeiro mandato como vereador.

Eleito com 1.756 votos, em 2020, o empresário de 54 anos define o "Escola Sem Partido" como um dos objetivos de seu mandato como vereador de Caxias do Sul (RS).

Ele chegou a se candidatar a deputado federal nas eleições de 2018, mas renunciou à corrida eleitoral para dedicar-se exclusivamente à campanha de Bolsonaro. Em 2022, ele concorreu ao cargo de deputado estadual no Rio Grande do Sul, mas não foi eleito.

O vereador é criador da Comissão Pró-Bolsonaro 2018, um grupo de apoio à candidatura do ex-capitão formado por empresários de direita. Nas redes sociais, o Fantinel tem fotos com o ex-presidente e posa com um fuzil.

Legenda: O vereador Sandro Fantinel diz ter conhecido fuzil de grafeno em publicação no Instagram Foto: Reprodução Redes Sociais

Comissão de ética

O vereador já enfrentou um processo na Comissão de Ética Parlamentar (CEP) após ter criticado a vacinação contra a Covid-19 no país e defendido que parlamentares que não pretendem se vacinar estariam preocupados com possíveis sanções da prefeitura.

Sandro teria insinuado que 16 vereadores haviam coagido o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB). Os parlamentares apontados assinaram indicação ao Executivo pela adoção do chamado passaporte sanitário para acesso a estabelecimentos no município.