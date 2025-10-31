Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto de ação do MTE

Ceará

Justiça condena casal que manteve idosa em trabalho análogo à escravidão por 40 anos no Ceará

Vítima nunca recebeu salário e não tinha descanso e nem férias. Ela era mantida em um ambiente insalubre em Fortaleza

Matheus Facundo 22 de Agosto de 2025
Imagem mostra mulher de meia-idade sofrendo com violência doméstica, com hematomas nos olhos, sentada no chão de casa, ilustrando caso de argentina resgatada após 20 anos sendo mantida como escrava por marido e filhos

Mundo

Mulher mantida em regime de escravidão pelo marido e filhos por 20 anos é resgatada na Argentina

Vítima foi encontrada em estado de choque, apresentando deterioração física extrema e desnutrição

Redação 12 de Agosto de 2025
Montagem da operação

Segurança

Idosa resgatada no Crato de trabalho análogo à escravidão estava há 37 anos sem salário e férias

Ação foi realizada por grupo de auditores fiscais do trabalho especializado em combater esse tipo de mão de obra

Redação 10 de Agosto de 2025
Tatuagem de homem resgatado de trabalho análogo a escravidão forçado a tatuar as iniciais dos patrões

País

Homem resgatado de trabalho análogo à escravidão foi forçado a tatuar iniciais dos patrões

Plataformas digitais eram utilizadas pelos empregadores para abordar pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e afetiva

Redação 29 de Abril de 2025
Local em que o trabalhador morava

Ceará

Sem descanso, sem carteira assinada e sem salário: homem trabalhava 12h por dia em troca de casa e comida no Ceará

O funcionário foi resgatado do trabalho análogo à escravidão. O empregador foi obrigado a pagar quase R$ 70 mil para ressarci-lo

Redação 20 de Fevereiro de 2025

Opinião

Ceará tem, em média, 25 resgates de pessoas em condição análoga à de escravo por ano

Na próxima segunda-feira (27), seminário no MPT-CE discute os desafios e formas de combate às formas atuais de escravidão no Brasil

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 24 de Janeiro de 2025
BYD

Negócios

BYD anuncia fim de contrato com empreiteira chinesa após denúncias de trabalho análogo à escravidão na Bahia

Obra está parcialmente embargada; uma empreiteira brasileira ficará responsável pelas instalações

Redação 16 de Janeiro de 2025
Fotos de inspeção em canteiro de obras da BYD que identificaram trabalho análogo a escravidão

Bahia

Obra de fábrica da BYD na Bahia mantinha 163 trabalhadores em condições análogas à escravidão

Operários viviam em alojamentos com condições precários de estadia, higiene e sem alimentação adequada

Redação 24 de Dezembro de 2024
Brasileiro é vitima de tráfico humano e trabalho escravo na na Ásia

País

Brasileiro é vitima de tráfico humano e trabalho análogo à escravidão na Ásia: 'Tenho muito medo de morrer'

Durante sequestro, Luckas Viana conseguiu mandar mensagens para um amigo sinalizando sobre a situação

Redação 16 de Dezembro de 2024
Leonardo posa para foto em cima de motocicleta em fazenda

É Hit

Leonardo pagou R$ 225 mil de indenização a trabalhadores resgatados na Fazenda Talismã

Indenizações foram pagas mesmo o artista negando responsabilidade sobre os funcionários, que operavam em uma fazenda arrendada por ele em condições análogas à escravidão

Redação 10 de Outubro de 2024
