Vítima nunca recebeu salário e não tinha descanso e nem férias. Ela era mantida em um ambiente insalubre em Fortaleza
Vítima foi encontrada em estado de choque, apresentando deterioração física extrema e desnutrição
Ação foi realizada por grupo de auditores fiscais do trabalho especializado em combater esse tipo de mão de obra
Plataformas digitais eram utilizadas pelos empregadores para abordar pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e afetiva
O funcionário foi resgatado do trabalho análogo à escravidão. O empregador foi obrigado a pagar quase R$ 70 mil para ressarci-lo
Na próxima segunda-feira (27), seminário no MPT-CE discute os desafios e formas de combate às formas atuais de escravidão no Brasil
Obra está parcialmente embargada; uma empreiteira brasileira ficará responsável pelas instalações
Operários viviam em alojamentos com condições precários de estadia, higiene e sem alimentação adequada
Durante sequestro, Luckas Viana conseguiu mandar mensagens para um amigo sinalizando sobre a situação
Indenizações foram pagas mesmo o artista negando responsabilidade sobre os funcionários, que operavam em uma fazenda arrendada por ele em condições análogas à escravidão