Câmara de Fortaleza aprova moção de repúdio a vereador do RS acusado de xenofobia contra baianos

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quinta-feira (2), por unanimidade, uma moçao de repúdio ao vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, após falas xenofóbicas contra baianos. O pronunciamento foi feito no dia 28 de fevereiro e, após a repercussão, o parlamentar foi expulso do seu partido, o Patriotas.

A moção de repúdio foi proposta pelo vereador Pedro Matos (PL) e aprovada por todos os demais parlamentares presentes na sessão de hoje.

"Falou que os baianos era batedores de tambores. Uma atitude totalmente xenofóbica, ele fez uso da tribuna. Baianos que estavam trabalhando em vinícolas e empresas de agricultura de Caixias do Sul, e ele fala que não eram pra ser contratados baianos, nenhum nordestino, nenhum empregado da parte de cima do País. Faço repúdio através do requerimento para que a gente possa repudir esse tipo de situação xenofóbica, ultrapassada", disse o parlamentar.

Para o Patriotas, o pronunciamento do parlamentar foi "desrespeitoso e inaceitável". Conforme a legenda, o discurso foi de "grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem, ao trabalho".

O caso

O vereador foi acusado de xenofobia contra baianos ao fazer um discurso sobre o caso de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves. De acordo com o deputado estadual Leonel Radde (PT), um Boletim de Ocorrência contra a fala foi registrado. As informações são do portal g1.

No discurso, o parlamentar pede que os produtores da região "não contratem mais aquela gente lá de cima", se referindo a trabalhadores vindos da Bahia. Segundo Fantinel, os funcionários da Argentina que seriam "limpos, trabalhadores e corretos".

