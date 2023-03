Vereador Sandro Fantinel é expulso de partido após xenofobia contra baianos

O vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, foi expulso nesta quarta-feira (1º) do Patriotas. A decisão ocorreu após ele ser acusado de xenofobia contra baianos resgatados em situação análoga à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves. As informações são do G1.

Segundo o partido, o pronunciamento do parlamentar foi "desrespeitoso e inaceitável". Conforme a legenda, o discurso foi de "grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem, ao trabalho".

Xenofobia

O vereador Sandro Fantinel (Patriota), de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, foi acusado de xenofobia contra baianos ao fazer um discurso sobre o caso de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves.

No discurso, o parlamentar pede que os produtores da região "não contratem mais aquela gente lá de cima", se referindo a trabalhadores vindos da Bahia. Segundo Fantinel, os funcionários da Argentina que seriam "limpos, trabalhadores e corretos".

Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), dos 207 empregados resgatados do alojamento em Bento Gonçalves, 194 voltaram para a Bahia, quatro ficaram no RS e nove eram gaúchos de Rio Grande, Montenegro, Marau e Carazinho.

De acordo com o deputado estadual Leonel Radde (PT), um Boletim de Ocorrência contra a fala foi registrado. As informações são do portal g1.