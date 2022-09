Bolsonaro viajará para Inglaterra para acompanhar funeral da Rainha Elizabeth II

O presidente Jair Bolsonaro e a primeira dama Michelle Bolsonaro viajarão para a Inglaterra para comparecerem ao funeral da Rainha Elizabeth II. A cerimônia está marcada para o dia 19 de setembro.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, o convite chegou à embaixada do Brasil em Londres no último sábado (10). O presidente pediu que a presença dele e de sua esposa fossem confirmadas.

Elizabeth II morreu na última quinta-feira (8), aos 96 anos de idade, após 70 anos no trono. O funeral ocorrerá na Abadia de Westminster e, em seguida, o corpo da rainha será enterrado no Castelo de Windsor.

Logística da viagem

A logística da viagem já está sendo estudada pelo Itamaraty. Uma equipe de protocolo do governo brasileiro deve viajar ainda nesta semana para Londres.

Logo após o funeral, o presidente deverá viajar para os Estados Unidos, já que discursará em Nova York, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), no dia 20 de setembro.

A ida para o funeral pode ser visto como um ponto positivo na campanha política de Bolsonaro, reforçando sua presença no cenário internacional e melhorando sua imagem.