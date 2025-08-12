Bolsonaro pede liberação a Moraes para realizar exames médicos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu uma autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para realizar exames médicos em um hospital particular em Brasília enquanto está cumprindo prisão preventiva. As informações são do jornal O Globo.

O ex-mandatário está preso em domicílio desde o dia 4 de agosto, após decisão de Moraes. Ele é investigado por suposta participação na tentativa de golpe de estado no dia 8 de janeiro de 2023.

A defesa de Bolsonaro comunicou ao STF que o médico do ex-presidente solicitou a realização de nove procedimentos para reavaliar o seu estado de saúde, a exemplo de coleta de sangue e urina, endoscopia e ultrassonografia de próstata.

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde", alega a defesa de Bolsonaro.

A equipe médica solicitou que os exames sejam feitos no próximo sábado (16), com duração prevista de seis a oito horas. A solicitação ainda passará por análise de Moraes.

A defesa de Bolsonaro ainda pediu, no mesmo documento, que o STF autorize a visita de quatro aliados: o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o senador Rogério Marinho (PL-RN), o deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ) e o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).

Bolsonaro em prisão domiciliar

Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada no dia 4 de agosto, no âmbito do inquérito que investiga o ex-presidente por mandar recursos via Pix, para bancar a estadia de seu filho no exterior.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é investigado pela sua atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

Desde o dia 18 de julho, Bolsonaro precisava seguir diversas medidas, como usar tornozeleira eletrônica, não acessar as redes sociais (diretamente ou por intermédio de terceiros) e permanecer em casa entre 19h e 6h, assim como nos fins de semana.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes considerou que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares já impostas. Na decisão, o ministro detalhou que Bolsonaro veiculou conteúdo nas redes sociais dos filhos. “Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro”, escreveu.