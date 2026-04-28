Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer manutenção em elevador de casa

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para realizar a manutenção de um elevador que fica dentro da casa do ex-presidente, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar.

No documento, os advogados expressaram a necessidade de reparo no equipamento, com manutenção preventiva mensal, e apresentação de uma ordem de serviço para o conserto. As informações são da colunista Manoela Alcântara, do jornal Metrópoles.

Conforme a petição, o elevador instalado na residência do ex-presidente precisa de manutenção recorrente, todo último dia útil de cada mês, por equipe técnica especializada e identificada. A defesa pede que o reparo seja feito na próxima quinta (30).

No pedido, os advogados pedem autorização para que os técnicos tenham acesso a casa para prestação do serviço no equipamento, que registra pendência técnica nas guias do contrapeso, para evitar desgaste, quebra dos patins e parada do elevador.

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Prisão domiciliar

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe e cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde o dia 27 de março.

A permanência no endereço residencial é monitorada por meio do uso de tornozeleira eletrônica. No local, o ex-presidente pode receber visitas permanentes dos filhos seguindo os horários e dias que já eram permitidos na estadia dele na Papudinha.

Já Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia, por morarem na residência, têm livre acesso ao endereço. Em relação às visitas de advogados, elas estão permitidas todos os dias da semana em horário pré-estabelecido e mediante agendamento prévio.

Em demandas ligadas à saúde, Jair Bolsonaro pode receber atendimento de equipe médica particular sem necessidade de comunicação prévia; seguir na rotina de sessões de fisioterapia já estabelecida; e ser internado em caso de urgência se houver necessidade.