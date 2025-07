Bolsonaro anuncia ‘repouso absoluto durante o mês de julho’ por conta de crise de soluços e vômitos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou, na noite desta terça-feira (1°), que durante o mês de julho ele estará de repouso absoluto por determinação médica. O comunicado foi publicado pelo seu filho, senador Flávio Bolsonaro (PL).

“Do exposto ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia. Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar”, informa a nota, publicada no X, antigo Twitter.

De acordo com o comunicado, a determinação veio após “consulta médica de urgência”.

CONFIRA O COMUNICADO

SAÚDE DE BOLSONARO

No dia 19 de junho, ao discursar na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, Bolsonaro declarou que vomitava “dez vezes por dia”. A declaração foi dada após apresentar dificuldades para falar.

Seu discurso foi interrompido inúmeras vezes por um arroto e soluços. “Desculpa, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia”, disse o político.

No dia 21 de junho, após passar durante agenda política em Goiás, o ex-presidente passou por exames e foi diagnosticado com princípio de pneumonia viral. A informação foi compartilhada pelo médico Cláudio Birolini, que acompanha a saúde do ex-presidente.

Mesmo com o diagnóstico, Bolsonaro participou, no último domingo (29), de uma manifestação convocada pelo pastor Silas Malafaia e outros aliados na avenida Paulista, em São Paulo.

'Tudo bem' com pós-operatório

Ainda segundo o médico, o problema identificado não tem relação com a cirurgia abdominal de Bolsonaro realizada em abril. “Do ponto de vista do pós-operatório, está tudo bem”, informou o médico.

"Ontem (sexta) acabamos aumentando a dose para combater o soluço, que o deixou sonolento. Vou pedir para ele rever a forma como se alimenta e diminuir o ritmo das agendas, porque isso prejudica um pouquinho a recuperação dele", completou o médico.